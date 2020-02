Aeroméxico restringe viajes a EU para quienes hayan pasado por China

Aeroméxico informó que a partir de esta tarde de domingo y hasta nuevo aviso, se prohíbe la entrada a Estados Unidos a pasajeros que hayan pasado por China, 14 días antes de su viaje a territorio estadounidense.

Esto como consecuencia de las medidas anunciadas por las autoridades de Estados Unidos relacionadas con la presencia del coronavirus.

La restricción aplica para personas no estadounidenses.

"No será permitido el abordaje a vuelos con destino en los Estados Unidos, a las personas que hayan pasado por territorio chino 14 días antes de su vuelo hacia el país estadounidense", indicó Aeroméxico.

El procedimiento, según lo determinado por las autoridades norteamericanas, aplica a todos los vuelos hacia los Estados Unidos de cualquier nacionalidad, excepto para ciudadanos estadounidenses con pasaporte de ese país y residentes permanentes legales con Resident Card o Carta Condicional (Letter of Parole).

Aquellos clientes de Aeroméxico considerados como excepción, solo podrán ingresar a los Estados Unidos a través de siete aeropuertos: John F. Kennedy International Airport, Chicago O ?Hare International Airport, San Francisco International Airport, Seattle Tacoma International Airport, Los Angeles International Airport, Detroit International Airport y Dallas International Airport, que están autorizados por las instancias de los EUA como puntos de acceso.

El gobierno norteamericano determinó que en caso de que algún pasajero logre ingresar a Estados Unidos sin informar haber estado en China, 14 días antes de su viaje, podrá ser acreedor a medidas para ser deportado o en función de su condición médica y nivel de exposición al virus, ser puesto en cuarentena.

Aeroméxico informó que los pasajeros que resulten afectados, serán atendidos en apego a los términos y condiciones del contrato de transporte.

Asimismo, ofrecerá una política de protección para que en caso de afectaciones de viaje del 2 de febrero al 30 de abril del 2020, puedan reexpedir su boleto hasta el 30 de abril, siendo la fecha límite para realizar el nuevo viaje el 31 de mayo del mismo año.

La aerolínea seguirá en contacto con las autoridades competentes para dar seguimiento a las medidas dictadas por Estados Unidos.