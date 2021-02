Aeropuerto o Base Aérea Militar ¿Qué inauguró AMLO?

La inauguración de la Base Aérea Militar Número 1 en Santa Lucía generó controversia y confusión en redes sociales, pues usuarios criticaron la apertura de esta sección de lo que será el Aeropuerto Internacional "General Felipe Ángeles".

Diversos comentarios basaron su cuestionamiento del por qué inaugurar un aeropuerto que aún no se encuentra terminado, así como el aterrizaje de aviones comerciales en la pista militar.

La confusión se debió a que en diversos mensajes en Twitter de secretarios de Estado no se especificó que se trataba de la Base Aérea Militar, si no del Aeropuerto Internacional.

Sin embargo, este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo inauguró la Base Aérea Militar Número 1 y supervisó las demás obras que se desarrollan en los terrenos del nuevo aeropuerto que será civil y militar.

El mandatario abordó un avión perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana (FAM), para inaugurar la pista militar en lo que será el nuevo Aeropuerto Internacional "General Felipe Ángeles".

Durante su conferencia matutina de este miércoles, López Obrador señaló que el aeropuerto civil será inaugurado el 21 de marzo de 2022.

"Vamos a regresar la semana próxima el Día del Ejército para inaugurar instalaciones también en la base aérea Felipe Ángeles y cómo lo hemos acordado el 21 de marzo de 2022 se inaugura Aeropuerto Civil", dijo.