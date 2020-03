Aeropuertos, sin medidas para frenar transmisión

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Hasta este viernes, y de acuerdo con la percepción de usuarios nacionales y extranjeros, al menos seis aeropuertos internacionales del país seguían presentando algunas deficiencias en sus mecanismos para prevenir la transmisión del coronavirus.



El Universal realizó recorridos en puntos de la Ciudad de México, Oaxaca, Cancún, Monterrey, Guadalajara y Tijuana, donde los pasajeros recién llegados advirtieron rezagos en la revisión que se les hizo para conocer si están contagiados de Covid-19.

En la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) algunas personas consideraron que el gobierno se está tomando "las cosas a la ligera", pues únicamente observaron a médicos revisando de lejos si alguien presentaba síntomas de la enfermedad.

"Las medidas que se están tomando no son las más propias. Al bajar del avión me percaté de que había tres doctores y sanitizaron la aeronave cuando bajamos, pero en Estados Unidos nos tomaron la temperatura, te hacían una encuesta, te tomaban el pulso, eran pruebas muy rápidas", dijo Lourdes Castro, quien estuvo de viaje durante tres semanas en Europa y Estados Unidos.

Igual que ella, otros usuarios indicaron que en aeropuertos del extranjero se observa cómo hay personas desinfectando todas las áreas posibles; sin embargo, en la capital del país esto no era visible hasta este viernes por la mañana.

Ante esta situación, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, indicó que sí están tomando medidas y que se tienen tres protocolos distintos que se activan dependiendo de si la persona está contagiada o no. También se estarían utilizando cámaras termográficas para ubicar a quienes tienen más de 37 grados de temperatura.

"Estamos siguiendo todos los protocolos, se vigilan los vuelos y no a todos se les pregunta porque no hay necesidad de hacerlo. Si es una persona que viene sana y no fue reportada no es necesario", dijo.

Tibet, un turista canadiense que ayer llegó a México, mencionó: "Vengo del aeropuerto y hay muchas medidas, gente con cubrebocas, otros tomando la temperatura de los que llegan, lugares para lavarse las manos".

Por otra parte, en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, se identificó que no hay protocolos adicionales de prevención: no se realizaban revisiones, el personal no portaba guantes ni cubrebocas y no había un registro.

En tanto, en el Aeropuerto Abelardo L. Rodríguez, de Tijuana, Baja California, los pasajeros no detectaron ningún protocolo de revisión para ubicar casos sospechosos.

"Solamente cuando llegamos un guardia nos pasó inmediatamente a un sitio donde había un botecito antibacterial", comentó Javier, quien llegó de la Ciudad de México junto con otros cuatro familiares.

Diego, otro pasajero que llegó al aeropuerto de esta frontera, señaló que incluso pensó que iba a tener problemas o que sería revisado durante el viaje, pero no fue así: no hubo preguntas, revisiones ni algún indicativo de ningún protocolo o cerco sanitario. "Nadie nos preguntó, hasta raro se me hizo", indicó el joven residente en Estados Unidos.

El personal del aeropuerto tampoco ha recibido instrucciones, algunos llevan cubrebocas, pero nadie usa guantes o algún protector.

Hay otros aeropuertos donde se ven mayores esfuerzos para prevenir el contagio del Covid-19; sin embargo, los usuarios siguen percibiendo deficiencias. Por ejemplo, en el Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, de Monterrey, Nuevo León, los viajeros recién llegados reportaron que les tomaron la temperatura, aunque no se aplicaron cuestionarios para conocer más información sobre cada persona.

"Sí me revisaron, pero checan la temperatura nada más, es todo, no te preguntan nada", declaró una persona proveniente de Dallas, Texas, quien admitió que ni en su país le hicieron las pruebas necesarias para descartar el Covid-19. El esfuerzo de las autoridades también se ve en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, donde sí se realizan revisiones a los pasajeros que arriban de vuelos internacionales, pero estos mismos protocolos no aplican para quienes viajan en el país.

Quienes llegaron de Chiapas o la Ciudad de México, donde ya hay casos de coronavirus identificados, señalaron que no se les aplicaron protocolos de prevención y que son los mismos pasajeros quienes están tomando medidas de precaución, como utilizar cubrebocas.

Mientras, en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco, ya hay filtros sanitarios instalados, incluso el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, acudió al lugar para revisarlos.

En esos filtros se toma la temperatura, se ofrece gel antibacterial y se revisan síntomas, aunque guardias que fueron entrevistados bajo condición de anonimato aseguraron que las revisiones a las personas provenientes de vuelos internacionales son esporádicas.

En el aeropuerto de Guadalajara personal médico detalló que realizan revisiones a vuelos con previo aviso de que viene un caso sospechoso de coronavirus, además de que no todos los guardias y médicos utilizan cubrebocas.