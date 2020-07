Afina INE sana distancia en comicios para dos entidades

El consejo asesor de científicos en materia del Covid-19 del Instituto Nacional Electoral (INE) emitió sus primeras recomendaciones para que el organismo realice cambios en sus protocolos para las elecciones locales de Coahuila e Hidalgo, comicios que serán modelo para elecciones en tiempo de pandemia.

El pasado viernes los expertos hicieron sus observaciones y propuestas en aras de proteger la salud y evitar contagios durante las elecciones, esas dos estatales aún sin fecha definida, precisamente por la emergencia sanitaria que vive el país.

Los consejeros del INE iniciaron el análisis de las medidas sanitarias que aplicarán y las problemáticas a resolver, entre ellas cómo procederán si hay votantes que se presenten en las urnas con síntomas evidentes de coronavirus o propuestas para la emisión del voto anticipado y vía postal para los ciudadanos que estén enfermos y no podrán acudir a las urnas.

En Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales los consejeros reconocieron que los comicios plantean dilemas que aún deberán resolver.

Esto porque, expuso la consejera Dania Ravel Cuevas, en caso de que se detecten electores con fiebre o síntomas de coronavirus, deberá decidirse si no se le permitirá votar o sí, pero en cabinas especiales, como ocurrió en las elecciones realizadas en Corea del Sur, donde no se impidió el derecho a votar.

Se debe prever, explicó, "¿quién va a recibir a la persona votante? ¿Qué va a pasar si el ciudadano no tiene cubrebocas?, ¿se le va a dar si no lo llevara? ¿Cómo debe mantenerse la sana distancia? Hay que pensar en que cuando una persona usa cubrebocas es difícil verificar su identidad, probablemente se le tenga que pedir que se lo retire momentáneamente, son muchas incógnitas en las que tenemos que empezar a pensar".

Estas elecciones locales en dos entidades serán un referente para las de 2021 y debemos, expuso la consejera, empezar a tomar decisiones "y dar certeza sobre lo que va a ocurrir para brindar condiciones de confianza a la ciudadanía para que acuda a votar, y condiciones de confianza y de salud a los ciudadanos que funjan como ciudadanos de mesa de casilla".

El director ejecutivo de Capacitación y Educación Cívica del INE, Roberto Heycher, adelantó que habrá protocolos para las actividades del personal de campo y previas a la jornada electoral, es decir las medidas que deben tomar los capacitadores asistentes electorales y supervisores electorales en la visita a los ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla, y en la etapa de capacitación.

También se requerirán protocolos para el día de la jornada electoral, medidas de desinfección, sana distancia y otros, advirtieron.