Afirma AMLO que no hay persecución para nadie "mucho menos para mujeres"

Al ser cuestionado sobre una investigación a un grupo anarquista feminista y a unos días que se celebre el Día Internacional de las Mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en su gobierno no hay persecución para nadie "mucho menos para mujeres" y aseguró que su gobierno nunca ha pensado intimidar a feministas ni a luchadoras sociales.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal recomendó que las manifestaciones que se lleven a cabo el próximo 8 de marzo se realicen de manera pacífica.

"Aclarar de que no hay persecución para nadie y mucho menos para mujeres, que el gobierno que representó ni lo ha pensado, nunca hemos hablado del tema, nunca, el que podamos estar intimidando a mujeres, a luchadoras sociales, a feministas. Falso, completamente falso.

"No es esa nuestra estructura mental, no somos nosotros represores, nosotros no somos autoritarios, por eso hablamos y hablamos de que no nos confundan. Nosotros venimos de una lucha de abajo, una lucha para ser realidad la justicia, y lo hacemos con autenticidad, no somos hipócritas. Entonces no hay nada absolutamente", dijo.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el Mandatario federal aseguró que su gobierno que no se espía o persigue a nadie.

"Nosotros no tomamos fotos, ya no está el Cisen, ya no se espía a nadie, ya no persigue a nadie, ya no se escuchan conversaciones telefónicas, ya no existe el Estado Mayor Presidencial, esto ya cambio. Ese es el coraje que tienen contra nosotros", dijo.

Afirmó que se gobierno garantiza el derecho a la libertad de expresión, pues señaló que su movimiento padeció la represión durante muchos años.

"Por eso apuestan a que actuamos de la misma manera para poder decir son iguales, no, no somos iguales. Y garantizamos el derecho de manifestación a la libre manifestación, porque nosotros padecimos de represión desde hace muchísimos años, nos ficharon y tuvimos que optar durante años que además es lo más eficaz. Tan es eficaz que por eso triunfamos, optamos por la no violencia, por la protesta pacífica, la desobediencia civil pacífica. En vez de tomar palacios cuando nos hacían fraudes, donde se podía exponer a la gente, a la violencia la confrontación, decidíamos caminar "Éxodo por la Democracia y siempre sacándole la vuelta a la confrontación y a la violencia. Nos robaron la Presidencia de la República, no fue poca cosa, y lo que causaron con ese fraude, todo esto que estamos viendo".