Afirma López Obrador que Guardia Nacional sí podrá detener a migrantes

Al refrendar que México no quiere la guerra ni la confrontación con Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la Guardia Nacional sí podrá detener legalmente a migrantes para controlar el flujo de personas que ingresa al país, respetando en todo momento sus derechos humanos.

El jefe del Ejecutivo federal rechazó que el despliegue de más de 20 mil elementos de la Guardia Nacional en ambas fronteras del país represente la colocación un "muro", y reiteró que el objetivo es regular el flujo de migrantes que ingresan por el sur del territorio nacional.

Al preguntarle sobre las imágenes difundidas el fin de semana en las que se observa a efectivos de la Guardia presuntamente separando a una familia de migrantes, dijo que si se dieron estos casos "no es esa la instrucción que tienen, no es hacer esa labor, es un trabajo que le corresponde a los agentes de migración, no al Ejército, pero pudo haber sucedido".

Y tras lamentar la muerte de personas migrantes en nuestro país en su intención de llegar a Estados Unidos, López Obrador refrendó el compromiso de su gobierno de defender a estas personas de todo tipo de actos de xenofobia y odio.