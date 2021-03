Afirman que hombres en Palacio Nacional tenían aparatos antidrones

Este lunes se publicaron, en redes sociales, fotografías y videos que captaron a un grupo de hombres en la azotea de Palacio Nacional, a quienes se les ve portando un objeto similar a un arma de fuego.

Consultado por EL UNIVERSAL el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez, expuso que las personas que se encontraba en el techo durante la protesta en el Zócalo capitalino en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, portaban dispositivos antidrones, asegurando que no hubo personas armadas.

"Recuerda que no se puede volar drones sobre Palacio Nacional", indicó el vocero. Además señaló que no hay personal armado en los techos y que se ordenó que se retiraran.

Por su parte, autoridades capitalinas consultadas también por esta casa editorial confirmaron que las fotografías en las que se ven a hombres en el techo de Palacio Nacional corresponden al momento de la marcha del 8M.

Aclararon que se trata de personal encargado del resguardo de Palacio Nacional y que portan un rifle para derribar drones, el cual al apuntar hacia el drone con la mira telescópica, "dispara un rayo invisible que neutraliza los sensores del dron", señalaron fuentes policiacas a EL UNIVERSAL.

Además, aseveraron que no hay policías de seguridad ciudadana al interior del recinto Presidencial.

Este lunes 8 de marzo, poco después de las 14:00 horas, contingentes de grupos feministas partieron del Monumento a la Revolución hacia el Zócalo capitalino.

A su paso por el centro histórico, las manifestantes exigieron al presidente López Obrador romper el pacto patriarcal. Además tuvieron encuentros con cercos policiacos, sin embargo, lograron concentrarse en la plancha de la Constitución.

Grupos feministas frente a Palacio Nacional lograron derribar algunas de las vallas que protegían Palacio Nacional, sin embargo, policías dispersaron a las manifestantes con gases.