Afirman que Tepalcatepec rechazó convenios de seguridad

Autoridades estatales señalaron que en cinco ocasiones, el alcalde de Tepalcatepec, Michoacán, Felipe Martínez Pérez, se negó a firmar los convenios para certificar y reforzar la seguridad en ese lugar de la Tierra Caliente.

Felipe Martínez argumentó que no lo firmó porque el municipio no tiene los recursos que le piden para costearlo.

El presidente municipal ha señalado que el gobierno del estado y la federación lo dejaron solo y le negaron el apoyo para reforzar la seguridad en Tepalcatepec.

Lo anterior, luego del ataque criminal del pasado viernes, a policías y pobladores de ese municipio, que dejó nueve presuntos sicarios muertos y 11 más lesionados del lado de Jilotlán, Jalisco.

Tras las declaraciones del Martínez Pérez, la administración estatal, dijo a EL UNIVERSAL, que en ningún momento le negó el apoyo al munícipe.

Expuso que, en al menos cinco ocasiones, se le pidió firmar el convenio de colaboración en materia de seguridad, el cual se negó a firmar.

Ese convenio, precisó el gobierno de Michoacán, contempla la certificación obligada de elementos policiales y el apoyo de más estado de fuerza, así como patrullas.

Consultado al respecto, el alcalde refutó: "Lo que pasa es que nos cobran el 35 por ciento del fondo de seguridad y así cómo podemos salir adelante. Ese es el problema".

Felipe Martínez Pérez expuso que Tepalcatepec recibe poco más de un millón de pesos anuales del fondo de seguridad y que lo que contempla el convenio es una erogación de cerca de 350 mil pesos.

"Me mandan unos policías a certificar y para los estatales que vienen tenemos que pagar el 35 por ciento del total del fondo para la seguridad", reiteró.

En relación al establecimiento de la Guardia Nacional en Tepalcatepec, Martínez Pérez explicó que le han pedido un terreno para el cuartel.

"Pero no tenemos dinero para comprarlo", afirmó.

El alcalde enfatizó que tampoco encontraron a alguien que tenga terrenos y los pueda donar o prestar para la instalación de la GN.

"No tenemos. No hay forma. No es que me haya negado. Es que no hay forma", sostuvo.

"El gobierno debe de brindar seguridad porque es su obligación", insistió Felipe Martínez.

Habitantes de ese municipio ubicado a 250 kilómetros de la capital michoacana, anunciaron que este jueves realizarán una marcha por la paz.

La manifestación recorrerá las principales calles y avenidas de Tepalcatepec y adelantaron que reiterarán su solicitud de apoyo a las autoridades estatales y federales.