Agacharme ante gobierno no se me da: gobernador

Ciudad Victoria, Tamps.- Al presidir en Tampico un evento con empresarios del sur del estado de Tamaulipas, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dijo que "eso de agachar la cabeza y quedarme callado ante un gobierno federal, sin razón, eso no se me da".

En tanto, será hasta este viernes a las 10 de la mañana cuando los integrantes de la Fiscalía General de la República acudan a San Lázaro a ratificar la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, luego de que ayer jueves, cuando se tenía previsto, no lo hicieron. Después de recibir esta ratificación, el documento será turnado a la Sección Instructora.

Este jueves, durante su discurso. García Cabeza de Vaca se refirió al tema del desafuero de la siguiente forma:

"Me han preguntado, seguramente ustedes se han preguntado, por todas las noticias que han surgido por ahí: ´¿No tienes miedo?´, y les contesto: Si no tuve miedo para enfrentar a un régimen que llevaba 86 años".

Y añadió: "No tuve miedo para poder enfrentar a grupos criminales que tenían sometido a Tamaulipas, ¿ustedes creen que yo voy a tener miedo a un sistema político que quiere someter a Tamaulipas? Eso no va a pasar ni hoy ni mañana".

"El único miedo que tengo es que mañana mis hijos y mis hijas me reclamen y me digan: ´¿Por qué no diste la batalla y nos estás entregando un México sometido?´. Ese es el verdadero miedo que tengo", resaltó.