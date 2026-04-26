Agentes de CIA no tenían permiso

Ciudad de México.- El gabinete de seguridad del gobierno federal afirmó que ninguno de los dos agentes de la CIA que formaron parte de un operativo antidrogas en Chihuahua y que fallecieron después en un accidente contaba con permiso para participar en actividades operativas en territorio nacional.

Una semana después de los hechos, el gabinete señaló que uno de los estadounidenses ingresó al país en calidad de visitante, sin permiso para realizar actividades remuneradas, y el otro, con pasaporte diplomático, según los registros migratorios disponibles.

Ante ello, el gabinete de seguridad aseguró que se realizan las revisiones correspondientes en coordinación con las autoridades locales competentes y con la Embajada de EU en México.

"La legislación mexicana es clara: no permite la participación de agentes extranjeros en operaciones dentro del territorio nacional.

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"La cooperación internacional en materia de seguridad se desarrolla mediante mecanismos de intercambio de información, coordinación institucional y colaboración técnica, siempre con respeto absoluto a la soberanía nacional, la reciprocidad, la confianza mutua y sin subordinación", indicó.

Enfatizó que "las instituciones que integran el gabinete de seguridad y la Secretaría de Relaciones Exteriores no tenían conocimiento de que agentes extranjeros estuvieran operando o fueran a participar físicamente en alguna acción operativa dentro del territorio nacional".

Finalmente, expresó "su más profundo pesar por el fallecimiento de cuatro personas —dos elementos estatales y dos agentes estadounidenses— durante el accidente ocurrido en Chihuahua el pasado 19 de abril, y extiende sus más sinceras condolencias y solidaridad a sus familias, compañeros de trabajo y seres queridos en este difícil momento".

La presidenta Sheinbaum indicó que este lunes, en su mañanera, se informará del caso.