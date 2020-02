Agentes de la DEA y CIA habrían entregado a Kiki Camarena a narcos mexicanos

Estados Unidos está evaluando nuevos testimonios sobre el asesinato de Enrique "Kiki" Camarena Salazar que ligan a la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y a la CIA (Agencia Central de Inteligencia) con el caso, de acuerdo con información del diario USA Today.

El 9 de febrero de 1985, en Guadalajara, Jalisco, Camarena Salazar, agente de la DEA encubierto en el Cártel de Guadalajara, fue asesinado. Al narcotraficante Rafael Caro Quintero se le responsabilizó por los hechos.

Su secuestro y asesinato fue uno de los momentos más oscuros en la historia de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, señala el diario estadounidense. Hoy, a décadas de distancia, el caso tiene vida.

"Los agentes y fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos han obtenido declaraciones de testigos que implican a un agente de la Agencia Central de Inteligencia y a un funcionario de la DEA en el complot para torturar y asesinar a Camarena", indica USA Today.

"La investigación inserta al Departamento de Justicia en un capítulo de la guerra contra las drogas de la década de 1980, mismo que el Gobierno de Estados Unidos había desestimado durante mucho tiempo", agrega en el texto Killed by a cartel. Betrayed by his own? US re-examines murder of federal agent featured in ´´Narcos´´, firmado por Brad Heath.

"El capítulo implicaría el enredo de Estados Unidos con narcotraficantes mientras la administración Reagan armaba ilegalmente a los rebeldes que luchaban contra el Gobierno socialista en Nicaragua", indica.

Un agente dijo al diario que hay capítulos, como ese, que no pueden guardarse en un cajón.

Fuentes señalaron a USA Today que los testigos han proporcionado las cuentas que supuestamente conectan al agente de la CIA y al funcionario de la DEA con el complot para asesinar a "Kiki".

Mika Camarena, viuda del ex agente, señaló que ella necesita conocer la verdad sobre lo que ocurrió en Guadalajara.

En 2016, Rafael Caro Quintero negó haber vuelto al negocio del narcotráfico, como han señalado autoridades de México y Estados Unidos, y aseguró que no es culpable del asesinato de Enrique Camarena.

"Ni organicé ni secuestré ni maté al señor Camarena. Estuve en el lugar equivocado", dijo Caro en una entrevista exclusiva para la revista Proceso, al tiempo que pidió perdón a la familia del agente y al Gobierno estadounidense "si en algo participé o si en algo estoy involucrado".