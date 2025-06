Agotará SRE vías legales y diplomáticas para defender a connacionales

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que México agotará las vías legales y diplomáticas para defender los derechos de los connacionales que se vean amenazados en Estados Unidos, a través de las acciones desplegadas por la red consular para brindar atención y asesoría legal.

El funcionario hizo un llamado a la comunidad mexicana migrante a mantener la calma y que todas las expresiones que se hagan en Los Ángeles sean pacíficas y, por la vía legal.

Destacó que se mantendrá el diálogo con las autoridades estadounidenses del ICE y del CBP, y de todas las agencias que están encargadas de este y otro tema.

"Vamos a encontrar las mejores salidas para todas y todos ellos. La instrucción, también, en esto ha sido muy clara: diálogo, todo el que sea necesario; cooperación, con mucho gusto; coordinación, desde luego; pero no subordinación", dijo.

Informó también que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantuvo en contacto con el embajador de Estados Unidos en México, y con el embajador de México en aquel país, quienes brindaron apoyo para que los agentes consulares y el personal de protección pudiera acceder a los cuatro centros de detención donde las autoridades trasladaron a los connacionales detenidos este fin de semana.

Dijo que tras las gestiones diplomáticas, el personal de los consulados tuvo acceso a estos centros para entrevistar a los connacionales detenidos, constatar que estuvieran bien de salud y otorgarles la asistencia y protección consular que requieren en estos momentos.

Jucopo alista reclamo diplomático por represión a migrantes

La presidencia de la Cámara de Diputados y la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), encabezadas por Sergio Gutiérrez Luna y Ricardo Monreal, respectivamente, alistan un reclamo diplomático que enviarán por la vía parlamentaria al gobierno de Estados Unidos, para condenar los actos de represión a la protesta de migrantes en la ciudad de Los Ángeles.

"La mayoría legislativa de la Cámara, atendiendo nuestras funciones, sí vamos a enviar un reclamo diplomático por la vía legislativa utilizando la vía legislativa parlamentaria. Como presidente de la Junta de Coordinación Política y líder de la mayoría lamento este tipo de redadas que, aunque se trata de gobiernos extranjeros y de su régimen interno, violentan derechos humanos, y los derechos humanos son derechos universales", declaró Monreal Ávila en conferencia de prensa.

A nombre de la bancada de Morena, Ricardo Monreal se solidarizó con los 44 mexicanos que fueron detenidos en las redadas: "Algunos de ellos estaban trabajando y algunos de ellos comprando en algún almacén, pero todos de manera pacífica, algunos de ellos también tienen décadas viviendo en Los Ángeles y nos parece muy delicado el que se asomen este tipo de prácticas que lamentablemente no van a resolver nada, no van a atender ningún reclamo de carácter social y sí van a agravar la convivencia en este lugar de California donde hay millones de mexicanos y mexicanas viviendo".

Gutiérrez Luna adelantó que están considerando enviar un grupo de diputados y diputadas a Washington para abordar el tema con sus homólogos de Estados Unidos, tal y como lo hicieron recientemente congresistas del Senado.

"Desde hace unas semanas iniciamos esta idea de poder ir un grupo de legisladores diputados mexicanos. Ya fueron senadores, nosotros también a hacer nuestro trabajo con la Asamblea de Representantes ahí en Estados Unidos. Hay temas que van a ser temas cotidianos entonces es importante tener esta relación para ir platicando los temas de coyuntura que van surgiendo, pero también ir previendo temas hacia futuro y tratar de tener una relación de más comunicación y de más cercanía", indicó.

Finalmente, Ricardo Monreal no descartó interponer recursos contra el gobierno norteamericano ante órganos internacionales.

"Cuidando las formas, respetando el estado de derecho, respetando su régimen jurídico en los Estados Unidos, pero siempre hay posibilidades de que por la vía diplomática hagamos llegar nuestro parecer. Las acciones que se pueden emprender son con el uso de la diplomacia mexicana, el derecho internacional, y los organismos también de carácter internacional como la ONU y otras instituciones", concluyó.