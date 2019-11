Agradece embajador de Bolivia en México, asilo otorgado a Evo Morales

El embajador de Bolivia, José Crespo Fernández, agradeció a México el asilo otorgado al ahora expresidente Evo Morales, luego del golpe de Estado perpetrado en contra de lo que llamó un gobierno democrático, así como de un hombre indígena, de izquierda y exitoso.

Resaltó que las elecciones de Bolivia realizadas el pasado 20 de octubre y "todo lo que ocurre después de la contienda, las observaciones de la OEA, las acusaciones de fraude y demás, en realidad, fueron el escenario nada más en el cual se presenta un real golpe de Estado que sólo se puede entender, como se dio a partir de una planificación muy larga".

"Simplemente les quiero dar una imagen del por qué un golpe de Estado en Bolivia: porque gobernaba un indio, de izquierda y totalmente exitoso. Ese fue el pecado del presidente Evo Morales", dijo durante el Conversatorio América Latina !Hoy¡, que tuvo lugar en el Centro Cultural Bella Época.

El diplomático del país sudamericano añadió que con elecciones o sin ellas, "hubiéramos tenido una situación tan grave como ésta que hemos planteado", al tiempo que alertó a la región sobre lo que significa el que el comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia haya solicitado la renuncia a Evo Morales como presidente".

"Eso no lo veíamos en Bolivia... sino hace 40 años que fue el último golpe militar que se dio ahí... esta imagen del comandante de las Fuerzas Armadas en Bolivia eso es estrictamente un golpe de Estado. No tiene otro nombre, no hay que darle otras imágenes, otras figuras".

A ello, dijo, habrá que sumarle la confirmación del Gobierno de México de que Evo Morales aceptó la solicitud de asilo y diciendo que ya estaba en este país. "Esa imagen merece otra palabra y, les va a parecer extraño que la diga, esa imagen es Latinoamérica".

El secretario Ejecutivo del Movimiento Alianza País de 2010 a 2014, Galo Mora, destacó el asilo que el Gobierno de México otorgó a siete políticos y sus familiares, en medio de la crisis social por la que atravesó Ecuador, tras sentirse amenazados por la administración del presidente Lenin Moreno.

En su turno, la periodista y coordinadora de Proyectos en Centroamérica y Cuba de la Fundación Rosa Luxemburgo, Patricia Zapata, comentó que el hablar de lo que sucede en la región siempre es motivo de reflexión.

En el evento, moderado por Marco Barrera Bassols, coordinador del Área Internacional del Fondo de Cultura Económica (FCE), Zapata anotó que en Centroamérica se encuentran dos de los países más violentos como son Guatemala y Honduras, además con estados "muy complicados".

"En Honduras después del golpe de Estado, vemos que hay una crisis cíclica que cada vez tiene nuevos rostros. Ahora se desmantela toda la alianza de gente del gobierno con el narcotráfico y no vemos como una salida ni a la criminalización, la violencia e inseguridad", expresó.

El economista chileno, José Valenzuela, consideró que el movimiento social que vive su nación es sumamente complejo, mientras que hablar de la crisis por la cual atraviesa Chile en estos momentos, implica decir razones de carácter sociológico económicas, nacionales e internacionales, así como una dimensión moral.

El también profesor-investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-Iztapalapa) y autor, entre otros títulos de "Mercado y capitalismo" y "La crisis neoliberal al nacionalismo fascistoide", comentó que en esta última se puede distinguir el rechazo a las actitudes que ha asumido la alta burguesía chilena, la llamada "clase dominante".