Agradece López Obrador a Fuerzas Armadas por "dar la espalda al golpismo"

Al conmemorar el Día del Ejército mexicano el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a las Fuerzas Armadas por no escuchar el "canto de la sirenas y dar la espalda al golpismo".

Desde el corazón político del país en el Zócalo capitalino, el Presidente hizo un homenaje al Ejército mexicano a 107 años de su creación.

"Doy gracias a los integrantes de las Fuerzas Armadas por no olvidar su origen revolucionario y defender la Constitución y la democracia. Gracias a los soldados y marinos por no escuchar el canto de las sirenas y dar la espalda al golpismo".

El año pasado en un desayuno con altos mandos militares el general retirado Carlos Gaytán Ochoa, cuestionó al presidente López Obrador, al señalar que propicia decisiones estratégicas que no han convencido a todos. "Nos preocupa el México de hoy. Nos sentimos agraviados como mexicanos y ofendidos como soldados", señaló Gaytán Ochoa, quien fuera subsecretario de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.

En aquel tiempo el presidente también hizo alusión a un presunto golpe de estado por parte del ejército para el cual, según el Mandatario, no existían condiciones para que se diera.

Este miércoles en el Zócalo Ante los secretarios de la Defensa, general Luis Cresencio Sandoval; de Marina, almirante Josefa Rafael Ojeda, integrantes de su gabinete y tropa, el presidente López Obrador también agradeció al Ejército y la Guardia Nacional por participar en las tareas de seguridad sin violar los derechos humanos y trabajar en favor de la paz y la justicia. "Gracias por estar en la Cuarta Transformación, por un México más libre, justo, democrático y más fraterno", expresó.

En su discurso el también comandante supremo de las Fuerzas Armadas destacó el trabajo del titular de la Defensa Nacional: "doy gracias al general Luis Cresencio Sandoval por ser un auténtico soldado de la patria, leal e incorruptible", subrayó el mandatario.

Andrés Manuel López Obrador reconoció que la historia del Ejército ha sido de claroscuros con tropiezos como el 68 y "la guerra" contra el narcotráfico. No obstante, dijo que en el juicio histórico el Ejército lleva las de ganar a pesar de los tropiezos, además de que aquellos errores fueron por decisión de quienes les dirigían, sin hacer alusión a ningún nombre en específico.