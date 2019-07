Agradecen a diputados haber votado contra matrimonio igualitario

Integrantes del Frente Nacional por la Familia (FNF) entregaron al Congreso del Estado un oficio de "agradecimiento y respaldo" a los 15 diputados que votaron contra la iniciativa del matrimonio igualitario en Yucatán.

Aproximadamente 100 personas se presentaron a las puertas del recinto legislativo con banderas azules y rosas como una forma de respaldar el rechazo a la unión entre parejas del mismo sexo, pues reiteraron que ellos defienden la conformación de las familias integradas únicamente por un hombre y una mujer.

Víctor Chan, uno de los integrantes de ese Frente Nacional por la Familia, señaló que al hacer entrega del oficio se leyeron dos comunicados en los que se resalta que la mayoría de los yucatecos están a favor del matrimonio integrado por un hombre y una mujer, y dijo: "las uniones entre personas del mismo sexo no pueden ser llamado matrimonio, porque esta es una institución".

Destacó el amplio apoyo que tienen a favor de los 15 diputados que votaron contra esta iniciativa, que ha sido rechazada en tres ocasiones, la primera en 2014 por el Tribunal Superior que rechazó una comisión legislativa que se había solicitado; la segunda el 10 de abril de 2019 y la tercera el 15 de julio de este mismo año, estas dos por parte del Congreso del Estado.

"Eso quiere decir que en verdad Yucatán apoya, favorece, respalda el matrimonio entre un hombre y una mujer de manera natural. Lo importante es conservar la unidad de la familia que de forma ancestral se ha vivido", indicó.

Chan sostuvo que este movimiento representa la voz de gran parte de la sociedad, aunque reconoció que existe un sector que está contra esa idea pero, dijo, ellos lo único que quieren o necesitan es la certeza jurídica para que sus relaciones sean válidas y reiteró que "a ese reconocimiento no se le puede llamar matrimonio, no es un derecho, el derecho que quieren es a formalizarlo jurídicamente, pero está mal llamarlo matrimonio", expuso.

A esta manifestación llegaron representantes de la Unión Nacional de Padres de Familia, La Red para la Familia, del Consejo Interreligioso y de la Unión por la Familia, agrupaciones que al igual que el Frente Nacional por la Familia, rechazan el concepto de "matrimonio" entre parejas del mismo sexo.