Agradeció AMLO no hablar del muro

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a Donald Trump que no se haya tocado el tema de la construcción del muro entre México y Estados Unidos, en la reunión que sostuvieron el pasado miércoles en la Casa Blanca, y aseguró que representó con decoro y dignidad a los mexicanos.

Sin embargo, en conferencia de prensa el Mandatario reconoció que en la cena que ofreció Trump sí hubo una expresión sobre el tema, pero no ofreció más detalles.

"[El muro] no se trató porque procuramos que el encuentro se diera a partir de las coincidencias, que hiciéramos a un lado las diferencias y que se buscara resolverlas (...) mediante el diálogo. No era un tema que nosotros quisiéramos tratar. Agradecemos que no se haya abordado el asunto en lo público.

"En la cena sí hubo una expresión, pero no con propósitos de imponer nada, [fue] de otro tipo. En lo público se abordó básicamente lo del tratado y sobre la cooperación para enfrentar la pandemia del Covid", comentó.

En PN, aseguró que en la reunión con Trump representó a los mexicanos y reiteró su agradecimiento al presidente.