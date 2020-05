Agreden a personal en hospital de Hidalgo

Familiares de una víctima de Covid-19 agredieron de manera verbal al personal de seguridad y de salud del Hospital de Respuesta Inmediata de Actopan, quienes por protocolo impidieron que ingresaran a las áreas restringidas.

El incidente ocurrió este día en que casi de manera simultánea se informó a los familiares de una mujer de 50 años de edad originaria de San Agustín Tlaxiaca y de un hombre del municipio de San Salvador que habían fallecido víctimas de Covid-19.

En el último caso sus allegados exigían ver el cadáver ya que no creían que hubiera muerto, sin embargo, por seguridad esto no está permitido por lo cual de manera alterada, pretendían ingresar a las áreas restringidas del nosocomio.

Tras el incidente, se montó un operativo con la Guardia Nacional, policía estatal y municipal. Luego de varias horas en que no hubo mayor problema, se levantó el operativo.

En tanto que en el caso registrado en el hospital regional Tula-Tepeji, donde el fin de semana un hombre se arrojó del tercer piso al romper una ventana, se dio a conocer que el paciente atacó por la espalda al médico que revisaba la medicación a quien golpeó y espojó de su equipo de protección.

Posterior a ello se arrojó de una ventana lo que derivó en una fractura de pierna, en tanto que cinco de sus familiares ingresaron de forma violenta al hospital donde agredieron al personal y se llevaron al paciente.

El hombre fue trasladado al municipio de Tezontepec de Aldama donde tiene su domicilio, sin embargo posteriormente sus familiares lo regresaron al hospital de Tula donde ya no lo aceptaron debido a que habían iniciado el protocolo de sanitización.

Se les ofreció que podían ingresarlo en Actopan, propuesta que fue aceptada por sus familiares donde se le brinda atención por Covid-19 y la fractura de pierna.

En el estado de Hidalgo al corte de este lunes se tienen 912 casos positivos y 163 defunciones.