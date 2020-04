Agreden a una enfermera con cloro en Culiacán

Enfermeras de los hospitales son víctimas de agresiones verbales en las calles, incluso, una de ellas, identificada como Imelda, adscrita a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el fraccionamiento Terranova de Culiacán, sufrió un ataque con cloro por un desconocido.

Las trabajadoras del sector salud, de forma anónima, han documentado en los medios una serie de agresiones que comienzan a resentir, en medio de la contingencia del coronavirus que ha dejado hasta el momento un total de 50 pacientes positivos en la entidad, de los cuales 43 se mantienen activos, con cuatro defunciones.

Según lo que se conoce, el martes pasado, la enfermera Imelda "N" concluyó su jornada de trabajo, en la clínica familiar 55 del Seguro Social, ubicada en la calle Girasol del fraccionamiento Terranova y, al dirigirse a su hogar, un desconocido la siguió y le lanzó al cuerpo cloro, líquido que le salpicó en el rostro.

Una de las enfermeras del Hospital General, que se identificó como Martha "N", expuso que ante este primer caso que se tuvo de una agresión con cloro, se gesta el temor de que al acudir al servicio o salir de este, con su uniforme, sean blanco de algún ataque.

Precisó que todo el personal que trabaja en los hospitales públicos y privados es sometido a filtros de limpieza, tanto al ingresar como al terminar los turnos, por lo que no comprenden la actitud de muchas personas que asumen estas actitudes agresivas.

Bajo la petición de no revelar sus identidades, enfermeras de nosocomios que conocieron de este caso, en la que una de sus compañeras de una clínica del Seguro Social fue víctima de un ataque con cloro, expusieron su temor de que esto se generalice.

Puntualizaron que no entienden esta actitud, cuando médicos y enfermeras arriesgan su salud en la atención de los pacientes sospechosos o afectados por el Covid-19, por lo que analizan viajar a sus hogares o centros de trabajo con ropa formal.