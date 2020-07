Agresión a médicos llegó a homicidio, denuncian

CHILPANCINGO, Gro., julio 28 (EL UNIVERSAL).- El asesinato de la directora del hospital básico de Huamuxtitlán en la Montaña, Mélida Honorato Gabriel, pudo ser parte de los ataques que sufre el personal médico por familiares de pacientes de Covid-19, dijo la secretaria General de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (SNTS), Beatriz Vélez Núñez.

La dirigente sindical denunció que en los hospitales de Guerrero han llegado familiares de pacientes por coronavirus amenazando al personal si no salvan a su enfermo.

Vélez Núñez pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Héctor Astudillo Flores matizar su discurso sobre la obligación de los médicos en esta pandemia: "Que no digan siempre que tenemos que atenderlos con todo, porque no siempre tenemos el medicamento, el material y el equipo.

"El caso de la doctora [Mélida Honorato] viene precisamente por esa situación que se está viviendo", agregó.

También demandó a los gobernantes y diputados legislar para sancionar a quienes ataquen al personal médico.

El viernes por la tarde, sobre la carretera federal Tlapa-Puebla, dos hombres armados que iban a bordo de una camioneta se le cruzaron al auto que manejaba la directora del hospital, se bajaron y le dispararon directamente. La hermana de la directora salió ilesa.

Ante esta situación, desde el sábado trabajadores del hospital de Huamuxtitlán pararon labores para exigir justicia por el crimen y demandar seguridad.

En un comunicado informaron que los médicos, enfermeras y personal administrativo suspendieron el servicio de manera indefinida y sólo atenderán urgencias, hasta que las autoridades garanticen su seguridad.

Municipio, sin policías confiables. Hace un mes, la Guardia Nacional tomó el control de la seguridad de Huamuxtitlán. Llegó tras la desaparición y asesinatos de dos jóvenes, delito que presuntamente cometieron policías estatales.

Elementos estatales llegaron a Huamuxtitlán después de la detención del director de la Policía Municipal, José Armando Ayala, acusado por la desaparición y asesinato de un joven de la comunidad de Santa Cruz, ocurrido el 24 de mayo.

Cabe destacar que desde que fue detenido el exjefe policiaco, el alcalde Elpidio Nava Rodríguez no se presenta en el ayuntamiento.