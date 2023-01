Agresor de saxofonista debió permanecer en prisión, señala Salomón Jara

A-AA+

OAXACA, Oax., enero 21 (EL UNIVERSAL).- El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, señaló que no está de acuerdo con la decisión del juez que dictó prisión domiciliaria a Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario mencionó que Vera Carrizal debería haberse mantenido en prisión hasta que se haga justicia para la joven mixteca.

"La violencia contra las mujeres requiere el compromiso de los tres poderes del estado y no podemos ser indiferentes ante esta determinación", escribió.

Así reaccionó Jara Cruz a la resolución del juez Teódulo Pacheco Pacheco del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca (TSJO), quien determinó que el presunto autor intelectual del delito de tentativa de feminicidio podrá seguir su proceso fuera de las rejas.

"Con una audiencia maquillada y un acuerdo pactado hoy, mi agresor ha quedado libre", escribió la músico en su cuenta de Twitter al término de la audiencia, que luego de constantes recesos e interrupciones, llegó a su fin tras seis días de duración.

En tanto, María Elena Río acusó al gobernador de intentar deslindarse del caso con un "simple tuit".

DDHPO considera preocupante la decisión del juez

Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) consideró preocupante la decisión del juez ya que se está mandando el mensaje de impunidad y revictimización.

A través de la misma red social, el órgano autónomo señaló que la falta de acceso a la justicia en delitos cometidos contra las mujeres implica que la violencia sea permitida y tolerada, facilitando su perpetuación.

"Además provoca la sensación de inseguridad, así como una continua desconfianza en el sistema jurisdiccional", concluyó.

Colectivas feministas, activistas reprueban libertad del agresor de María Elena

Tras difundirse la noticia, colectivas feministas, activistas y figuras públicas reprobaron la decisión del juez, entre ellas la Maldita Vecindad, agrupación con la que María Elena ha compartido escenario, que refrendó su apoyo a la saxofonista y exigió justicia en el caso.

La actriz Vanessa Bauche también expresó su sentir: "¡Lo lamento profundamente! ¡Qué impotencia! Qué desgracia para quienes creemos en actuar conforme a Derecho y en las leyes, derechos y garantías constitucionales. Terrible retroceso en la impartición de justicia. ¡Te abrazo con el alma!", dijo en un mensaje dirigido a la saxofonista.

La colectiva feminista Marea Verde Mixteca exigió justicia y anunció que emitirán un posicionamiento al respecto, mientras analizan las movilizaciones a realizar en apoyo a Elena Ríos.

"Así se ve la injusticia de 4ta que recibimos las mujeres sobrevivientes de las violencias machistas, esta es la impunidad y la complicidad que corroe a las instituciones, a los gobiernos y al Estado. Así se ven los pactos patriarcales.

"Esta es la respuesta a nuestra legítima demanda de justicia y reparación del daño. Que no se nos olvide el nombre del 'juez' Teódulo Pacheco Pacheco, ni el de Juan Antonio Vera Carrizal (sic)", escribió la colectiva Activistas Feministas Oaxaca.