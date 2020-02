Agresoresde mujeresse quedan sin castigo

Ciudad de México.- La impunidad en los delitos cometidos contra mujeres se ha convertido en una constante en los últimos años en México, debido a que sólo 7% de los crímenes que sufre este sector son investigados por el Ministerio Público (MP).

La última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) reveló, por ejemplo, que en el año 2018 ocurrieron 16 millones 667 mil 291 delitos contra mujeres; sin embargo, 15 millones 609 mil 239 no fueron investigados porque las personas afectadas no presentaron su denuncia o el MP no abrió una carpeta de investigación.

Aunado a esto, la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) también reveló que en 2018 se abrieron un millón 58 mil 52 investigaciones, pero sólo 58 mil 228 supuestos agresores fueron llevados ante un juez.

El Universal hizo una revisión de las últimas cuatro Envipe publicadas por el Inegi y detectó cifras similares: entre 2015 y 2018 sólo 7% de los ilícitos contra mujeres fueron investigados y, posteriormente, sólo entre 5% y 7% de los presuntos delincuentes fueron llevados ante un juez para comparecer por sus delitos.

El Inegi explica por qué la población femenina no acude al MP a denunciar: por considerar que es una pérdida de tiempo, por desconfianza a la autoridad, por considerar que el delito no tiene importancia, porque no tenían pruebas, para evitar el trámite largo, por miedo a su agresor, por la actitud hostil de las autoridades, por temor a ser extorsionadas y por otras circunstancias que no fueron especificadas.

Frente a este escenario de violencia e impunidad, las mexicanas han convocado a un paro nacional el próximo 9 de marzo, con el objetivo de que la población femenina deje de realizar sus actividades económicas, laborales y académicas para llamar la atención de las autoridades.

Esta manifestación se llevará a cabo un día después del Día Internacional de la Mujer, momento en el que se espera que ocurran diversas marchas en el país.

El secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que en enero de este año 230 mujeres fueron asesinadas; de estos casos sólo 73 son investigados como feminicidio.