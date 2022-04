Agresores usaron 3 diferentes armas para atacar a familia en Edomex

En la masacre de una familia en Tultepec, donde fueron asesinados tres mujeres, un hombre y cuatro niños dentro de su casa, agentes de investigación encontraron casquillos de tres diferentes armas, nueve de calibre .40 automática; 14 de calibre .380 y siete de una 9 milímetros.

De acuerdo con las investigaciones, habrían sido al menos tres personas las que ingresaron a la vivienda de la colonia Cañada y dispararon contra las víctimas las cuales tenían impactos de arma de fuego en la cabeza.

---Disparos alertaron a vecinos

El ataque ocurrió pasada la medianoche. Los disparos en la puerta alertaron a los vecinos pero nadie salió a la calle, sino que todos buscaron resguardo dentro de sus casas.

Tras los primeros disparos siguieron al menos 33 detonaciones.

Pero al escuchar que los atacantes se retiraron en un vehículo, dieron aviso a los policías que llegaron al lugar.

Aunque no se especificaron los nombres de las víctimas, se identificó que había un hombre de entre 20 y 25 años de edad; una bebé de entre uno y tres años; un menor de entre 3 y 5 años; una niña de entre 5 y 7; una mujer de entre 15 y 20 años que estaba en el suelo, junto a otra de 30 y 35; al lado de una cama estaba una mujer de entre 25 y 30 años.

---Buscan cámaras

Los agentes buscaron cámaras de vigilancia en las casas del lugar o en la calle, pero no encontraron ninguna en la vivienda atacada o las aledañas. La cámara más cercana se ubica en una avenida ubicada a la vuelta de la calle y a unos 300 metros de distancia.

Al anfiteatro de la agencia de homicidios se presentó un hombre quien dijo ser padre de una joven de 15 años y de una niña de tres que murieron tras el ataque.

Las niñas vivían en compañía de su madre, sus tíos y primo.

Él dijo que no vivía con las víctimas pero que acudió a la casa tras enterarse de lo ocurrido por medio de las redes sociales.

Además de los casquillos, los policías encontraron seis teléfonos celulares que serán revisados y una caja con cápsulas que serán revisadas para determinar qué compuesto tienen.