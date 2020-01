Aguascalientes rechaza Insabi: defenderán "a morir" Seguro Popular

El gobernador Martín Orozco Sandoval anunció que defenderá a morir el Seguro Popular en Aguascalientes y aseguró que el servicio se seguirá brindando en la entidad.

En un acto público garantizó que no firmará la Carta Intención propuesta por el Gobierno Federal para desaparecer el Seguro Popular en la entidad, para asegurar la permanencia del organismo.

"Tienen derecho a recibir salud digna de parte del Estado, por lo que se seguirá atendiendo a todo aquel que cuente con este servicio, independientemente de que haya desaparecido (en la esfera federal)", matizó ante vecinos de diversas colonias.

El mandatario panista destacó que de los 32 estados del país, ocho no han firmado ninguna carta de intención para que desaparezca el Seguro Popular o se centralice el sector salud a nivel federal; "¡no lo vamos hacer!".

En consecuencia, la atención seguirá siendo del Gobierno del estado, que es un gobierno cercano y sensible en el tema de salud.

El compromiso con más de un millón de habitantes es que en Aguascalientes no se dejarán de atender a todos aquellos que pertenecen al Seguro Popular.

El gobernador mencionó que 2020 es un año muy complicado en temas del sector salud, empero ofreció trabajar en defensa del servicio, y que se tenga más abasto de medicamentos.

"Tendrán a este gobierno, tendrán a su amigo Martín Orozco que defenderá la postura a morir del Seguro Popular o del servicio que daba el Seguro Popular en Aguascalientes", enfatizó.

En presencia de líderes del Frente Estatal de Organizaciones Independientes (FEOI), destacó el reto de impulsar mecanismos que mejoren la calidad y condiciones de vida de los ciudadanos, por lo que aseguró que se continuará trabajando para que el abasto de medicamentos sea suficiente en todas las clínicas y hospitales del estado.

Insabi llegaría en abril

El delegado de Programas Sociales del gobierno federal en Aguascalientes, Aldo Ruiz Sánchez, informó que en abril iniciarán las operaciones del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en Aguascalientes. "El Insabi va a brindar atención médica a instituciones de salud federales".

Dijo que se está buscando un convenio con Gobierno estatal para los servicios de salud para el bienestar que también brinden en instituciones estatales.

"Hay una cuestión que se analizando entre Secretaría de Salud y Gobierno del Estado para que Aguascalientes se una al convenio", acotó.