Aguascalientes tampoco distribuirá nuevos libros de texto de la SEP

A-AA+

AGUASCALIENTES, Ags., agosto 12 (EL UNIVERSAL).- La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, señaló que ese estado tampoco distribuirá los nuevos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que se suma a lo realizado por Coahuila, Guanajuato, Chihuahua y Jalisco, estados gobernados por la oposición.

Los libros de texto gratuito enfrentan actualmente una polémica por los contenidos en la nueva edición. En algunos casos se han señalado errores que, según las mismas autoridades educativas como Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, ha admitido como "áreas de oportunidad".

En medio de la discusión, la gobernadora de Aguascalientes informó a través de redes sociales su decisión. "En Aguascalientes siempre hemos transitado por el camino correcto", dijo, por lo que "los libros de texto gratuito no serán distribuidos, en tanto las autoridades competentes se pronuncien ante los distintos juicios de amparo que ciudadanos y Organizaciones No Gubernamentales han promovido, mientras tanto vamos a analizar y generar un gran acuerdo por las niñas y niños de nuestro estado".

Pedirán que gobernadores de oposición entreguen informe sobre negativa a repartir libros de texto

Ante la negativa de los gobernadores de oposición para entregar los Libros de Texto Gratuitos, la senadora Geovanna Bañuelos (PT) solicitará a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a los gobiernos de las 32 entidades federativas garantizar el interés superior de la niñez y el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes.

En un punto de acuerdo que presentará a la Comisión Permanente la próxima semana, señaló que los materiales didácticos promueven una cultura basada en el respeto a los derechos humanos, como la igualdad, la no discriminación, la libertad, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a las familias y la identidad.

Asimismo, Geovanna Bañuelos pedirá a los gobernadores de Coahuila, Guanajuato, Chihuahua, Jalisco y ahora, Aguascalientes, un informe pormenorizado sobre los motivos para impedir el acceso a este material, realizando una ponderación entre el derecho a la educación y el interés superior de la niñez en contraposición a la no entrega de dicho material didáctico.