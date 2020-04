Aguascalientes, uno de los estados con menor presencia de coronavirus

Como uno de los estados con menor presencia de casos positivos de coronavirus es Aguascalientes, pero también es la entidad con más aplicaciones de pruebas y menores índices de letalidad.

Así lo afirmó el gobernador Martín Orozco Sandoval, en la presentación del informe técnico del Covid-19, pero también reconoció la participación de la población en el acatamiento de las medidas sanitarias que se ejecutan para evitar la propagación del virus.

Dijo que los índices de movilidad en la entidad han disminuido y destacó que hay personas que deben salir para actividades de trabajo que son esenciales y significan la supervivencia de sus familias.

Además, se ha documentado que las amas de casa o adolescentes salen únicamente a realizar las compras indispensables, así como a recibir atención a la salud y el resto del tiempo permanecen en casa.

Por ello, Orozco Sandoval aseguró que los niveles bajos de contagio han sido gracias a la colaboración de la sociedad civil, que ha tomado medidas de prevención y acata las disposiciones que se están emitiendo por parte del sector salud.

Así como de la incansable labor del personal médico de Aguascalientes, la responsabilidad del empresariado local y las buenas decisiones que se han tomado por parte del gobierno.

El gobernador reiteró que su prioridad es la salud de cada aguascalentense y evitar que se pierdan más vidas, pero también lo es ofrecer garantías de que en todos los hogares haya alimento para las familias; por lo que recordó que se seguirá trabajando para buscar el equilibrio, con medidas responsables y con la colaboración de todas y todos.

En su momento, la directora de Control y Prevención de Enfermedades del ISSEA, María Eugenia Velasco Marín, informo que en las últimas horas se presentó la séptima defunción en la entidad, una mujer de 29 años que no presentaba comorbilidades y que estuvo hospitalizada en el Hospital General no. 2 del IMSS.

Asimismo, reveló que al 29 de abril se reportan 214 casos positivos, 123 se mantienen como sospechosos y se han descartado 1,732; en total se han aplicado 2,069 muestras.

Aguascalientes mantiene una curva aplanada a comparación de otros estados, reporta una positividad de 10.6% y se mantiene con la letalidad más baja de México, expresó al tiempo que dio a conocer que el grupo de edad con mayor prevalencia de la enfermedad es de los 25-29 y 40-49 años.

Y Octavio Jiménez Macías, director de Regulación Sanitaria, manifestó que desde el 24 de abril, fecha en la que fue decretada la verificación y supervisión de establecimientos, se han recibido denuncias ciudadanas que están siendo atendidas; derivado de estos operativos se han cerrado 4 establecimientos que no cumplían con las medidas dictadas por las autoridades en materia sanitaria.