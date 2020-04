Aguiar Retes ora por médicos que atienden casos de la pandemia

En una misa a puerta cerrada, el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, ofreció la ceremonia de bendición del Santísimo, por los médicos, enfermeros y todos los profesionales de la salud que atienden la pandemia de Covid-19, también pidió por la Ciudad de México, por los enfermos, los gobernantes y la ciudadanía afectada por la emergencia sanitaria.

"Te pedimos con fe que mires compasivamente nuestra aflicción, concedas descanso eterno a los que han muerto, consueles a los que lloran, sanes a los enfermos, des paz a los moribundos, fuerza a los profesionales de la salud y a los trabajadores sanitarios, sabiduría a nuestros gobernantes y a cada uno de nosotros valentía para ser solidarios y misericordiosos con quien más lo necesita", dijo.

En la oración que fue realizada en la Parroquia la Esperanza de María en la Resurrección del Señor, al sur de la capital, el cardenal pidió a los fieles católicos unirse en oración por los doctores, enfermeras, investigadores y todos los profesionales de la salud, puesto que están ante constante riesgo de contraer el virus.

"Oremos por ellos que no cesan en su misión de sanar y ayudar a los afectados por el Covid-19 y que corren riesgos en todo momento, que sientan la protección y la paz del Dios de toda misericordia y continúen con ánimo renovado su obra santificadora".

Además se oró porque los efectos de la epidemia por el nuevo coronavirus en la economía nacional y mundial se superen pronto y no afecten a los que menos tienen.

"Pidamos por nuestra ciudad, por nuestros gobernantes, por las distintas entidades y organizaciones que trabajan al servicio de la comunidad, que el ejemplo de Jesús los impulse a atender con eficacia a los más necesitados, sobre todo a los que padecen a causa de la pandemia del coronavirus".

Aguiar Retes rezó por aquellos feligreses de las diferentes ciudades y comunidades arquidiocesanas que se encuentran en soledad, abandono y desamparo, "pidamos que en estos momentos de crisis sanitaria no sean sujetos de indiferencia e incomprensión sino que reciban de todos nosotros un trato digno y humano".