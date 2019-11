Aguiar Retes pide orar por los gobernantes del mundo

El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes, invitó a todos los fieles católicos a orar por los gobernantes de todo el mundo, "para que el señor les conceda el espíritu de sabiduría y prudencia a fin de que rijan los pueblos pensando en la paz común y en el bien de sus súbditos".

Durante la misa dominical celebrada en la Basílica de Guadalupe, el prelado elevó una súplica por todo el universo, "para que esté libre de falsedad, hambre, miseria y para que auxilie a los perseguidos y a los que son tratados injustamente".

En su discurso litúrgico convocó a creer en la resurrección y a no solo buscar lo que nos beneficia individualmente, porque solo así se podrá erradicar la injusticia y la violencia hacia otros seres humanos.

"Cuando no creemos en la resurrección nuestra mirada es miope y buscamos solamente el beneficio propio, si de porsi el ser humano es una criatura frágil y limitada, si queda solamente a expensas de creer en la vida terrena, cae en la injusticia, en la violencia hacia otros y de ahí se producen guerras y lo que vivimos en nuestro país, el matar por matar, que no tiene justificación ni sentido, pero para el que no cree en la resurrección sí lo tiene porque piensan que quitan de en medio lo que les estorba y toman lo que tenían, por eso es importante tener convicción en la resurrección", aseguró Aguiar Retes.

Resaltó que la fe en la vida eterna promueve el amor hacia los demás, a descubrir la belleza no solo de los seres vivos, sino del mundo en el que vivimos y como consecuencia, aprendemos a cuidarlo. "De todo ese amor y enseñanza depende nuestra vida después de la muerte, de ese amor por todo lo creado y no solamente el prójimo sino por la creación misma, porque el planeta es nuestro hogar", enfatizó.