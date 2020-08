¿Águila de Morena?... CDMX aclara decoración patria en el Zócalo

Ante la polémica que ocasionó en redes el alumbrado de las fiestas patrias en el Zócalo capitalino, el gobierno de la Ciudad de México aclaró que el símbolo, colocado como adorno en los edificios de Gobierno y de la Asamblea Legislativa, es el Águila Juarista y aseguró que éste no pertenece al logotipo de Morena.

Las críticas iniciaron en redes sociales por cibernautas, quienes acusaron que el gobierno dejó de lado el águila del Escudo Nacional y puso el de Morena para celebrar el Día de la Independencia.

"El águila que pusieron en el Zócalo es del escudo de MORENA. ¿Acaso será un mensaje subliminal del absolutismo o de la absoluta dictadura...?", expresó un usuario de Twitter.

Sin embargo, el gobierno capitalino explicó, a través de un comunicado, que el símbolo colocado en el centro histórico fue el Águila Juarista de la Segunda República Federal de los Estados Unidos Mexicanos, el cual "fue adoptado por el Congreso de 1867 a 1887, y que, posteriormente, el presidente Porfirio Díaz modificó la dirección de la serpiente".

Además, especificó que, de acuerdo con los estatutos registrados ante el INE, este partido no tiene isotipo, ya que sólo cuenta con un logotipo, el cual no incluye este símbolo. Por ello, garantizó el derecho a la memoria.

El expresidente Felipe Calderón también se sumó a esta polémica en Twitter y citó a la Constitución para recordar que está prohibido alterar el escudo nacional.

A menos de un mes de celebrar esta festividad, la Ciudad de México pidió a los capitalinos no asistir a las plazas públicas el próximo 15 y 16 de septiembre.