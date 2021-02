"Aguilar Camín y Krauze recomendaron a oposición unirse", dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los escritores e intelectuales Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze recomendaron a los partidos de oposición, unirse para que "no ganáramos en la próxima elección el Congreso".

"Ellos son los que recomendaron que se unieran todos en contra de nosotros para que no ganáramos en la próxima elección el Congreso, porque ellos quieren seguir manteniendo al régimen de corrupción", dijo.

En su regresó a la mañanera, tras padecer Covid-19, el presidente López Obrador criticó que cuando se llevó a cabo la Reforma Energética hicieron un festín: "hasta recibieron sobornos los exlegisladores de esos partidos, está probado, entonces eso es lo que quieren".

Reclamó que hace poco, ese "grupo" votó en la Cámara de Diputados en contra de la pensión para adultos mayores.

"Entonces para qué quieren tener la mayoría en el Congreso, para que el Presupuesto siga destinándose a las minorías y que no se le apoye a la gente necesitada, al pueblo, para eso quieren ellos tener la mayoría. Eso es lo que está de por medio", señaló.

Antes, el presidente López Obrador llamó a Aguilar Camín y Enrique Krauze los dos "jefes de jefes" quienes controlaban la "intelectualidad" para recibir una beca.

"Como la intelectualidad en el Porfiriato, aunque era de mejor nivel aquella", refirió.