Agustín Caso se compromete con transparencia en ASF

Agustín Caso Raphael, exauditor especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se comprometió a ser el "centinela del patrimonio de la nación", en caso de ser seleccionado como el próximo titular del máximo órgano fiscalizador.

Compromiso de Agustín Caso con la fiscalización eficaz

En su entrevista, ante integrantes de la Comisión de Vigilancia de la ASF, en la Cámara de Diputados, el aspirante, quien se hizo famoso por haber sido el auditor que denunció el costo de cancelar el NAIM y estuvo separado de su cargo por varios meses, destacó su preparación como economista, integrante de la unidad de investigación económica del Banco de México, asesor en la Secretaría de Hacienda, gerente de evaluación de proyectos de Fonatur, y auditor de desempeño en ASF, entre otros cargos.

"Como auditor de desempeño. Lo que hice fue potenciar las auditorías de desempeño para darles un carácter integral y para darle un carácter de conjunto", declaró.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Apoyo al Sistema Nacional Anticorrupción

Caso Raphael dijo que en adelante resulta necesario apoyar al Sistema Nacional de Anticorrupción, a través de auditorías contundentes que permitan frenar la comisión de daños al erario.

"Si nosotros como Auditoría Superior no se apoya el Sistema Nacional de Anticorrupción, si no se abona a que sea un sistema permanente, serio, bien fundamentado, y que además sea garante de la integridad pública de este país, cometemos un error porque no lo debemos dejar caer", indicó.

Agustín Caso aseguró que de llegar a la titularidad de la ASF, será garante de la legalidad, y de las fiscalizaciones eficaces y transparentes.

"La Auditoría Superior debe ser el centinela del patrimonio de la nación. Eso es lo que tenemos que lograr con las auditorías y eso se logra cuando las auditorías que se aprueben para ser ejecutadas, cumplan con las condiciones que nos lleven a poder investigar, a poder detectar cómo se está y cuál es el desempeño con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez", concluyó.