Ahora la pregunta es ¿qué haremos con los ricos?: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró esta mañana de lunes que si la pregunta que se hacía en años anteriores era "¿qué haremos con los pobres?", la pregunta ahora es "¿qué haremos con los ricos?".

"Antes se decía, desde hace muchos años, siglos, se decía ¿qué haremos con los pobres? Ahora no es así, ahora podríamos decir ¿qué haremos con los ricos? Los pobres primero, sin que esto signifique abandonar a los que tienen más recursos económicos".

En Palacio Nacional, López Obrador recordó que en sexenios anteriores se decía que se debía de apoyar a los de arriba, "porque si les iba bien a los de arriba, les iba a ir bien a los de abajo; que, si llovía fuerte arriba, goteaba abajo, como si la riqueza fuese permeable o contagiosa, ahora ya no es así".

"Ahora se cumple con el mandato constitucional, con el artículo 25 de la Constitución, que establece que es el Estado el que debe conducir, planear, llevar a cabo las acciones del desarrollo de nuestro país, el Estado, que representa a todos los mexicanos.

"Y los recursos ahora se están destinando debajo de la pirámide social y esto, ya lo he explicado en un texto reciente, también ayuda a los a los de arriba", dijo.