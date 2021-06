Ahora que el periodismo lo examina a él, descalifica desde el poder: León Krauze

Luego de que en días pasados León Krauze entrevistara al periodista Jorge Ramos sobre el Gobierno de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió en su conferencia mañanera parte de la entrevista que dijo, "fue tendenciosa".

En Palacio Nacional, López Obrador mencionó que no había visto la conversación y refirió que un periodista "no puede hacer una entrevista de esa manera" porque fue hecha con falta de objetividad y profesionalismo.

"Buscando obtener las respuestas que él quiere, faltándole el respeto al entrevistado, buscando manipularlo o considerarlo un tonto, un pelele", expresó y pidió a los estudiantes de Comunicación y Periodismo verla.

Al aceptar que tiene diferencias con el periodista Ramos, López Obrador señaló que el periodista le dijo a Krauze que "no es Venezuela México".

"No hay una dictadura, sí hay democracia en México", señaló el Presidente en referencia a la entrevista. Agregó que León Krauze lo hace "por coraje".

"Yo entiendo sus sentimientos, como todo hijo, defiende a un padre, pero esas diferencias políticas que tenemos, no pueden cegarnos y las diferencias que tenemos con Enrique Krauze es porque él ha sido defensor del modelo neoliberal que produjo la crisis de México y él ha apoyado los fraudes electorales y él ha cayado ante la corrupción que imperó durante todo el periodo neoliberal", expresó López Obrador.

En la entrevista, Jorge Ramos declara que López Obrador no es Hugo Chávez ni Nicolás Maduro, además que México no es Venezuela.

"Yo creo que López Obrador debe continuar en el poder hasta el último día porque así es la democracia", se escucha decir a Ramos, quien añadió que "hasta el momento" el presidente de México sí es un demócrata.

"Entonces quería que le dijera que yo era un dictador", expresó el Presidente entre risas tras exhibir la entrevista.

Tras la mañanera de este lunes, León Krauze publicó en sus redes sociales el fragmento de una entrevista que le hizo a López Obrador en la que reconoció un cuestionamiento al expresidente Peña Nieto sobre la corrupción en México.

"Hace tres años, esto pensaba López Obrador de mi trabajo periodístico. Cuando el periodismo examinaba los abusos y tropiezos de sus adversarios, era digno de reconocimiento. Ahora, que lo examina a él, es digno de descalificación desde el poder. Una pena", escribió León Krauze.

Asimismo, el presidente López Obrador acusó en su mañanera de hoy que algunos intelectuales han decidido ser dirigidos por Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze.

Apuntó que "muy pocos intelectuales se adhirieron" a su causa "porque todos estaban y siguen estando al servicio de los potentados o de un modelo económico que no toma en cuenta al pueblo".

El Presidente destacó las figuras de quienes han apoyado a su movimiento, entre ellos Enrique Semo, Lorenzo Meyer, Fabrizio Mejía, Damián Alcazar, los hermanos Bruno y Demián Bichir, Elena Poniatowska, Epigmenio Ibarra, Pedro Miguel, así como los moneros "que son de primera", como El Fisgón, José Hernández, Antonio Helguera "y unos dos o tres más".