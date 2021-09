Ahora sufren vecinos de Acolman por inundaciones

La lluvia del martes provocó inundaciones en el municipio de Acolman, ubicado en la zona nororiente del Valle de México, lo que afectó a mil 500 viviendas del fraccionamiento Real del Valle; una persona falleció al electrocutarse en una tienda de autoservicio cuando agarró un cable.

El alcalde morenista Rigoberto Cortés Melgoza dijo que la corriente del río San Juan arrastró otro cuerpo encontrado dentro del territorio acolmense, pero aparentemente no estaría relacionado con la lluvia.

"El cuerpo que apareció se ve que ya tiene días sin vida y fue arrastrado por la corriente de otro lado, sólo se le ve la mano y se atoró ahí. Ya los cuerpos de emergencia lo están sacando".

El edil informó que se desbordó el río San Juan en el tramo Cuanalán-Acolman, por lo que están en peligro varias comunidades. Solicitó ayuda de las comisiones Nacional del Agua (Conagua) y del Agua del Estado de México (CAEM).

"Ya solicitamos a la Conagua ayuda y le estamos solicitando maquinaria especializada para el desazolve porque la maquinaria que tenemos es insuficiente. Estamos trabajando solos", lamentó Cortés Melgoza.

En esa zona 10 negocios sufrieron afectaciones y se reblandeció el suelo.

En la unidad Real del Valle, donde hay casi 15 mil viviendas de interés social, varias manzanas amanecieron con agua en la vía pública y decenas de inmuebles en su interior.

El alcalde calculó que serían 300 a las que se les metió el agua de la lluvia.

Muchos de los habitantes no durmieron tratando de sacar el agua, pero como el sistema de drenaje se saturó, no pudieron desalojar las aguas residuales ni la lluvia que se combinó.

Camiones vactor llegaron a la zona más afectada para extraer el agua concentrada en varios de los puntos del fraccionamiento que se encuentra en el límite de Ecatepec.

El presidente municipal acudió a la unidad habitacional para hacer un recorrido por las manzanas más afectadas. Ahí los vecinos se le acercaron para solicitarle ayuda, pues en algunos domicilios aún no sacaban el líquido acumulado.

"Se me metió todo, mis muebles, todo se me mojó, está la laguna todo afuera, en las calles y sólo alcancé a salvar un colchón. Tengo bomba, pero no puedo sacar el agua porque se mete de vuelta, la saco y se vuelve a meter y así está toda la cuadra", comentó Odilón Espinosa, vecino del municipio.

Al mediodía, el nivel del agua bajó prácticamente en todas las áreas anegadas.