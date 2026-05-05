AICM y AIFA igualan el tráfico prepandemia

Ciudad de México.- Con dos aeropuertos, la Ciudad de México superó apenas el volumen de pasajeros de 2019, antes de la pandemia de Covid-19.

El tráfico combinado entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) sumó 51.7 millones de pasajeros el año pasado, sólo 2.8% por encima del máximo transportado sólo por el AICM en 2019, que fue de 50.3 millones de pasajeros.

Las cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) indican que ahora se necesitan dos aeropuertos para transportar la misma cantidad de personas que en 2019.

Fabricio Cojuc, consultor independiente, dijo que, ante la limitación de vuelos en el AICM, el AIFA debería impulsar más tráfico de pasajeros.

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Sin embargo, pese a los esfuerzos que el gobierno federal hizo en 2022, limitando operaciones en el AICM, trasladando vuelos de carga al AIFA en 2023, relanzando a Mexicana de Aviación y proponiendo permitir vuelos de cabotaje para que aerolíneas extranjeras hicieran vuelos nacionales (lo que generó un rechazo del sector), el AIFA ha crecido lentamente y el año pasado transportó a apenas 7 millones 58 mil pasajeros.