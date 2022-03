AIFA pagará de 119 hasta 190 mdp por la limpieza

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) podría pagar entre 119 y 190 millones de pesos por el servicio integral de limpieza de todo el complejo aeroportuario, inaugurado el lunes.

Al recibir las propuestas económicas de tres empresas para este servicio, se informó que la cotización más baja por contratar hasta mil 260 trabajadores fue de 119 millones 979 mil pesos y la más alta fue de 190 millones 155 mil pesos. Se prevé que el fallo de este contrato sea público esta semana.

En la licitación AIFA-ITP-SRM -SVS-004/2022 se indica que este servicio consiste en mantener y conservar limpias y en condiciones óptimas de salubridad e higiene las áreas interiores y exteriores del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Por la contratación de mil 260 trabajadores y el servicio de limpieza, la empresa Ecodeli Industrial cotizó 119 millones 979 mil 267 pesos; Leal, Alta Limpieza y Mantenimiento informó su propuesta por 181 millones 486 mil pesos, y Especialistas en Limpieza Empresarial estimó su servicio en 190 millones 155 mil 446 pesos.

En el documento se precisa que el fallo de la licitación sería dado a conocer el pasado 17 de marzo; sin embargo, también se contempla que podrá ser diferido por 20 días naturales más contados a partir de la fecha original, pero no se ha transparentado.

Un día de descanso

La licitación detalla que el personal de limpieza deberá mantener siempre una actitud discreta durante la prestación del servicio, no deberá de portar sus pertenencias durante el desempeño del servicio a realizar, y el coordinador o persona encargada del servicio no deberán de permitir la ausencia del personal en áreas críticas y semicríticas.

Se detalla que "habrá tres turnos de trabajo de lunes a domingo: matutino, vespertino y nocturno. Precisa que los primeros dos turnos tendrán sólo un día de descanso, mientras que quienes laboren en el nocturno dos días de descanso a la semana".

Se precisa que se entenderán como conductas de indisciplina el usar celular, dormirse durante la jornada de trabajo, realizar juegos de azar, rifas, tandas, ventas, leer o atender asuntos no relacionados con sus actividades en el servicio, ingerir bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas durante el turno y/o dentro del inmueble, e introducir armas de fuego o punzocortantes a las instalaciones del AIFA.

"Causar daños intencionales o involuntarios a bienes, instalaciones y equipos. Amenazar la integridad física, la vida, el patrimonio de las personas, así como riñas físicas o verbales, introducirse con engaños, violencia o sin permiso de la persona autorizada a las áreas del AIFA".

Sin antecedentes penales

Se informa que todos los elementos de limpieza deberán tener como nivel mínimo de estudios secundaria preferentemente terminada, presentar un examen médico emitido por autoridad competente, acreditar no tener antecedentes penales y presentar una carta de recomendación.

En el trabajo deberán portar a la vista identificación otorgada por la empresa, con fotografía, dirección, número de seguridad social, teléfono de contacto en caso de emergencia, nombre y firma del trabajador y portar uniforme preferentemente en un color en tono claro con distintivos como el logotipo y el nombre de la empresa que representa.

"Los elementos deberán contar con experiencia que los califique para el trabajo solicitado, debidamente comprobable".

También se ordena que el licitante que resulte adjudicado está obligado a guardar absoluta confidencialidad durante la vigencia del contrato y con posterioridad a su terminación, con respecto a toda la documentación e información inherente a las instalaciones, datos personales de los servidores públicos, actividades u operaciones del AIFA, así como de la información que reciba, resguarde, registre o genere durante la vigencia del contrato.

"Dentro de los inmuebles del AIFA deberán mantener el debido respeto, atención y cortesía en sus relaciones con el personal y usuarios; también deberán acatar las normas de seguridad aplicables. Si el personal incurriere en una falta de disciplina o respeto, el AIFA podría solicitar que se sustituya por otro elemento de manera inmediata".

En las especificaciones técnicas y alcances del contrato se indica que se utilizarán sustancias químicas biodegradables, detergentes y otros implementos de higiene que tiendan a eliminar organismos y microorganismos patógenos, con objeto de proteger la salud humana y todo lo necesario para el servicio requerido.



Mil 260 trabajadores tendrán reluciente el aeropuerto

La contratación de mil 260 trabajadores y el servicio de limpieza, de acuerdo a las propuestas entregadas tras la licitación costaría, según la empresa Ecodeli Industrial, 119 millones 979 mil 267 pesos; con Leal, Alta Limpieza y Mantenimiento, 181 millones 486 mil pesos, y con Especialistas en Limpieza Empresarial, 190 millones 155 mil 446 pesos.