Aíslan a 10 personas en albergue de migrantes por posible Covid

JUCHITÁN, Oax. (EL UNIVERSAL).- Al menos 10 personas del albergue Hermanos en el Camino, que fundó el sacerdote Alejandro Solalinde Guerra en Ciudad Ixtepec, fueron aislados al presentar sintomatología correspondiente al Covid-19, informó el prelado a El Universal.



Se trata de nueve migrantes y una persona que forma parte del equipo de trabajo del albergue, quienes presentan fiebre, dolor de cabeza, cansancio y sueño, señaló el sacerdote.

En el transcurso de este sábado, dijo, se realizará una valoración con los médicos que atienden en el albergue, con la finalidad de tomar la mejor decisión y sobre todo si se solicitan pruebas para avalar el diagnóstico. Por el momento, añadió, todas las personas con esa sintomatología están aisladas en el albergue.

Actualmente, en el albergue viven 35 migrantes centroamericanos que se inscribieron en el Programa el Emergencia Social, del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y se encuentran otras ocho personas que forman parte del equipo de Solalinde Guerra.

Los síntomas coincidentes con el Covid-19 empezaron a presentarse en los últimos tres días; uno de los elementos asignados a la seguridad del sacerdote presentó fiebre, dolor de cabeza, cansancio y sueño.

Poco después del medio día habrá una valoración médica para todos, dijo Solalinde Guerra.

El albergue Hermanos en el Camino cerró temporalmente sus puertas desde el 6 de abril pasado, como medida de protección ante la pandemia. "Yo vivo aquí desde entonces y no hemos recibido visitas. No sabemos cómo pudieron contagiarse", expresó preocupado el religioso y también activista por los Derechos Humanos de los migrantes.

Este sábado, más temprano, el sacerdote publicó en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: "Hoy vivimos el Día Internacional del Migrante Refugiado en medio de la pandemia. En Hermanos en el Camino ya tenemos al parecer un brote. Nos solidarizamos con todas las personas refugiadas y les deseamos un futuro de bienestar con sus familias".

En el marco del Día Mundial de los Refugiados, que se conmemora hoy por decisión de la ONU, Solalinde Guerra aseguró que continuará trabajando con los migrantes y dijo que no los abandonará.

Aunque no quiso hablar de su estado de salud, o si de él ha presentado síntomas, señaló que no se moverá del albergue. "No los dejaré solos. De aquí no me moveré. Voy a correr la misma suerte de ellos. Si a todos nos va bien o a todos nos va mal, pero de aquí (del albergue), no me muevo", puntualizó.