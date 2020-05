Aíslan a diez del sector de Salud en Oaxaca tras caso positivo de Covid

La confirmación de un caso de Covid-19, puso en alerta a los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), por lo que aislaron a una decena de integrantes del sector Salud, ante el riesgo de contagio; mientras que tres personas más que estuvieron en contacto con ellos, también fueron aislados, por disposición médica.

Uno de esos 10 casos, obtuvo un diagnóstico positivo a coronavirus en la prueba realizada hace algunos días por parte del sector salud. Nueve más, están a la espera de la prueba médica, mientras que los tres restantes, tuvieron contacto interdomiciliario con alguna de las personas consideradas como sospechoso, confirmó a EL UNIVERSAL Juan Carlos Márquez, subdirector general de los SSO.

Estos casos se suman a los tres trabajadores de la Salud que ya se habían diagnosticado como positivos a finales de abril, y son independientes al médico que falleció el pasado viernes en la región Mixteca.

Sobre el tema, el coordinador de Vigilancia Epidemiológica de la Jurisdicción Sanitaria 05, confirmó el deceso y lamentó la pérdida del gremio médico.

Se trataba de un galeno de 30 años, el primero que fallece en el estado y en la región mencionada. Antes de manifestar síntomas, apuntó, el médico tuvo contacto con pacientes con afecciones respiratorias.

El funcionario mencionó que todo el personal médico y administrativo de los hospitales, se encuentra en mayor riesgo de contagio de coronavirus, ante la posibilidad de pacientes que se presenten sin síntomas. En tanto, descartó que haya más reportes en esa región sobre personal médico con el virus.

"Todos los médicos debemos contar con los equipos de protección, así como realizar acciones de sanitización, para evitar la propagación de la enfermedad", afirmó.

Ante ello, exhortaron a la población a seguir las medidas de la Jornada Nacional de la Sana Distancia, sobre todo a aquellos que no creen en la existencia del virus, dado que nos encontramos en la etapa más alta de contagios, mismos que persistirán durante las siguientes dos semanas.

Cuestionado sobre la indignación de la población de Tamazulápam Villa del Progreso ante la falta de información de las autoridades sobre los contagios, resaltó que no se pueden revelar datos personales de los pacientes; no obstante, consideró importante que se difundan las comunidades donde están los casos, para que éstas puedan implementar las medidas correspondientes a fin de evitar la expansión del virus.

En Oaxaca, hasta este domingo se confirman 250 casos positivos de la enfermedad. En la Mixteca, los diagnósticos más recientes fueron entregados a una niña de dos años y a un joven de 27; ambos se encuentran estables y en aislamiento domiciliario. En la Mixteca hay ocho casos, cuatro de estos en terapia intensiva y cuatro estables.