Aitana, menor que falleció en elevador del IMSS "quería ser famosa"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 12 (EL UNIVERSAL)-. "Hacia muchos Tiktoks todos los días con tal de ser famosa y se hizo famosa de una manera horrible", señaló ente lágrimas Bedsaira, hermana de la pequeña de 6 años que murió prensada en un hospital del IMSS en Playa del Carmen.

Entrevistada por ForoTV, la hermana de Aitana la describió como una niña llena de vida y de amor por parte de toda su familia a quien le gustaba bailar y que quería ser famosa.

"Cada música que escuchaba siempre quería bailar... ella siempre estaba alegre, riendo".

Bedsaira también exigió justicia por la muerte de su hermanita.

"Lo único que pido es quien tenga que pagar que lo haga porque es injusto, duele demasiado saber que nunca más la voy a ver, nunca la voy a olvidar, siempre la vamos a recordar", señaló.

Agregó que las autoridades les señalaron que el hospital no tenía responsabilidad en el accidente ya que se trataba de que el elevador no tenía mantenimiento.

Por último, cuestionó el actuar del camillero, quien dijo que intentó salvar a Aitana ya que ella tenía la edad de su hijo menor.

"Si dijo que tenía un hijo de la misma edad ¿por qué no trato de empujar a la niña hacia afuera para que la niña estuviera bien?, no importaba que le hubiera dado unos rasguños, pero estuviera aquí, estuviera bien", concluyó.