Ajustan a 5.6 magnitud de sismo en Pijijiapan, Chiapas

A-AA+

Luego de que este sábado el Servicio Sismológico Nacional (SSN) informó de un sismo de magnitud 5.8 en Pijijiapan, Chiapas, lo actualizó a magnitud de 5.6.

El SSN puntualizó que el sismo fue registrado al suroeste de Pijijiapan, a las 11:36:51 horas.

En la Ciudad de México, algunos capitalinos sintieron el sismo e incluso subieron videos a redes sociales.

El Sistema de alerta sísmica mexicano (Sasmex) informó que detectó un sismo; sin embargo, no se activó la alerta.

"NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: Límite #Oaxaca - #Veracruz a 35 km al noreste de #SanJuanMazatlán, Oaxaca", indicaron en sus redes sociales.