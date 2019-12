Al alza, agresiones en templos católicos

La violencia en el interior de los templos católicos se ha incrementado en el último año.

La tendencia en este 2019 indica un alza que afecta entre 12% y 14% de los templos en 19 provincias eclesiásticas del país, así lo revela el estudio "Un año de riesgo para la seguridad y libertad religiosa", elaborado por la Unidad de Investigación del Centro Católico Multimedial.

"Si bien la violencia e inseguridad mantienen de rodillas a la ciudadanía que no ve tregua alguna, la Iglesia no tiene inmunidad ni puede decir que está a salvo.

"Antes considerada respetable, un cierto temor de Dios era manifiesto para dejar en paz los recintos sagrados. No se podía tocar a sacerdote alguno por la dignidad que representa; sin embargo, el estilo de vida y, en ocasiones, las predicaciones pronunciadas, los convierten en blanco de la delincuencia", se detalla.

Se expone también que son escasos los resultados de las indagatorias. La queja principal es contra las autoridades ministeriales que no devuelven los montos robados a las iglesias afectadas. En 2019 se detectó un mayor robo a templos, fieles, ataque directo por odio a la fe y clausura de centros por fenómenos naturales.

Las entidades en donde se registran mayores delitos a esta comunidad son Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Veracruz, Ciudad de México, Tabasco y Zacatecas. De acuerdo con los registros del Centro Católico Multimedial, desde 1993 indican que la comisión de delitos y conductas sacrílegas han ido en ascenso.

El estudio denunció el robo de arte sacro, del cual no se cuenta con cifras claras respecto al tráfico de bienes muebles del patrimonio nacional en 2019. Cerca de 600 piezas de los siglos XVIII al XX fueron regresadas a México al ser recuperadas del mercado negro italiano.

Las ganancias por el tráfico de arte sacro, se detalló, pueden ascender a 83 millones de pesos anuales. Asimismo, se hizo énfasis en los ataques a sacerdotes: "La vorágine de violencia en México alcanza a los lugares donde debe ser garantizada la libertad religiosa de cada individuo".