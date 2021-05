Al carajo, ese estilo demagógico: AMLO

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no visitó la zona del accidente de la Línea 12 del Metro pues "no es su estilo" tomarse fotos en el lugar donde ocurrió esta tragedia que ha ocasionado la muerte de 26 personas, y señaló que eso tiene que ver más con lo espectacular y no le gusta la hipocresía, lo cual "eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita".

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional y a pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal señaló que pese a no visitar a las víctimas ni a sus familiares, está pendiente y se solidariza con ellos.

"No es ese mi estilo, eso tiene que ver más con lo espectacular y lo que se hacía antes, no me gusta la hipocresía. Estoy pendiente, estoy solidarizándome con los familiares de las víctimas, me duele mucho, pero esto no es de irse a tomar fotos, eso ya también al carajo, ese estilo demagógico, hipócrita, eso tiene que ver con el conservadurismo", expuso.

Más tarde, Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y en cuyo gobierno al frente de la Ciudad de México se construyó la Línea Dorada, aseguró sentirse triste por lo ocurrido y manifestó que se tiene que esperar al peritaje que realice la fiscalía general de la CDMX y la empresa privada extranjera contratada.

"Muy triste por las familias, es lo que más te impacta y lo mismo que dije ese día. Vamos a esperar el peritaje, a ver qué nos dice, qué ocurrió. Es una tragedia", comentó afuera de Palacio Nacional tras haber acompañado al presidente López Obrador en su reunión virtual con Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos.