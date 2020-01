Al concluir segundo día caminata, piden desmilitarizar el país

Organizaciones sociales, víctimas, activistas y defensores de derechos humanos que participan en la Caminata por la Paz pidieron al gobierno federal desmilitarizar el país y entregar la seguridad pública a las instituciones civiles.

Al concluir el segundo día de actividades de la Caminata por la Paz, en el Heroico Colegio Militar de la Ciudad de México, Julián LeBarón también hizo un llamado a la ciudadanía para trabajar juntos y parar la "masacre", ya que frente a los niveles de violencia "seguir exigiendo a las instituciones es como seguir chicoteando a una mula muerta".

En su discurso aseveró que las cientos de personas que participaron ayer y hoy en la Caminata, la cual salió de Cuernavaca rumbo a la capital, han "pagado carísimo por la impunidad y la violencia que hay en nuestro país".

El activista estuvo acompañado por personas como Javier Sicilia y Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia (MUCD), quien criticó que desde hace 13 años personal militar fue sacado de los cuarteles para combatir el crimen organizado:

"México es un país de víctimas, de muerte, de violencia, de impunidad y México es un país de gobiernos civiles que han abdicado a su responsabilidad de darnos seguridad y justicia".

En su discurso señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador se había comprometido a regresar a las Fuerzas Armadas gradualmente a sus cuarteles, sin embargo, en sentido contrario, desplegó a la Guardia Nacional.

"Cada vez que (la Guardia Nacional) participa en tareas de seguridad pública, contra su función y contra la Constitución, terminamos apoyando la atrofia del desarrollo de verdaderas instituciones civiles", agregó.

Al finalizar la segunda jornada de la Caminata por la Paz también habló Ernesto López Portillo, experto en seguridad pública, quien aseveró que en 2018 un total de 24 millones de mexicanos fueron víctimas de un delito.

El especialista lamentó que el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) no ha rendido frutos después de 25 años, debido a que ni siquiera se ha cubierto la tasa mínima deseable de policías por cada entidad federativa.

"No aceptamos la intervención militar que reduce los derechos, no a la militarización de la función policial", dijo Ernesto López Portillo, quien expresó que entregarán una propuesta al gobierno federal para modificar el (SNSP).

Luego de dar por concluido de más de 12 kilómetros el día de hoy, la Caminata por la Paz retomará sus actividades mañana con un evento cultural, y será hasta el próximo domingo cuando se dirija de la Estela de Luz a Palacio Nacional.

Los manifestantes han exigido desde el 23 de enero mejores condiciones de seguridad pública, mayor acceso a la verdad, justicia y garantía de la no repetición del daño; en el movimiento participan familiares de personas desaparecidas, desplazadas y víctimas de otros delitos.