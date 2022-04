Al INE le importa que respeten las reglas de la revocación: Córdova

Al Instituto Nacional Electoral (INE) no le importa el resultado del ejercicio de revocación de mandato, lo que busca es que se respete la legalidad, afirmó el consejero presidente del órgano electoral, Lorenzo Córdova Vianello.

Al instalar en sesión permanente del Consejo General del INE, Córdova Vianello advirtió que nadie puede anticipar el Lee "Nadie puede anticipar el resultado, eso depende sólo de los votantes.

"Al INE no le importa el resultado, al INE no le importa quién gana o pierde, sólo importa que la competencia sea legal y se respeten las reglas", expuso.

Asimismo, llamó a observar la actitud de los servidores públicos. Se observará, resaltó, si estos insisten en vulnerar y violar las leyes electorales o cometer delitos en la materia.