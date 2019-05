Al menos 6 muertos en choque entre policías y supuestos criminales en Coahuila

"La noche de este domingo 19 de mayo, en una acción de seguridad, elementos de Fuerza Coahuila enfrentaron a un grupo de civiles armados en un camino vecinal cercano a la comunidad de Mineral La Florida, en el Municipio de Múzquiz, que hasta el momento arroja un saldo de seis probables delincuentes abatidos", informó Jesús Carranza, portavoz de la Fiscalía de Coahuila.



Carranza detalló que las autoridades recibieron el reporte sobre los hechos a las 19.00 hora local del domingo.



Tras recibir la información, ordenaron una intensa búsqueda a la que se sumaron un helicóptero de la Secretaría de Marina y agentes de la Policía Federal, así como miembros del Ejército.



"Personal del área de Servicios Periciales se encuentra en este momento levantando evidencias. Sin embargo, por la nula iluminación así como por las complejas condiciones del terreno en donde sucedieron los hechos, aún no concluyen, por lo que no se puede determinar todavía el saldo final", precisó Carranza.



Los informes de la policía del municipio de Múzquiz, ubicado a unos 100 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos, precisaron que una caravana de vehículos con hombres armados emboscó a varias patrullas de la corporación estatal Fuerza Coahuila y de la Policía Investigadora de la Fiscalía.



Las autoridades estatales no han informado sobre el número total de heridos y sólo confirmaron que el comandante de la Policía Investigadora Yunior Marcelino recibió un impacto de bala en la cabeza y debido a la gravedad de la herida fue trasladado en una aeronave a la ciudad de Saltillo, capital de Coahuila.



Una fuente de la Policía de Proximidad de Múzquiz mencionó que la cifra total de muertos podría alcanzar los veinte, entre delincuentes y miembros de la corporaciones policiales del estado.



Los medios locales ya publicaron que hasta el momento suman 18 los fallecidos.



Los hechos del domingo se suman a los que han ocurrido en el norte de Coahuila en la semana pasada. La madrugada del sábado pasado fueron abandonados cinco cadáveres en el interior de un vehículo en las oficinas de la Policía Investigadora del municipio de Sabinas, vecino de Múzquiz.



Además, tres policías estatales fueron atacados en los municipios aledaños de Nava y otro ataque a los efectivos de Fuerza Coahuila ocurrió en la ciudad fronteriza de Piedras Negras.



Las autoridades de esos municipios atribuyen los ataques a miembros del Cartel del Noreste (CDN), los antiguos Zetas, quienes controlan minas y la distribución de carbón en municipios del norte de Coahuila que conforman la llamada Región Carbonínfera.