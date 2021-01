Al menos 8 personas cumplen criterios de contacto con AMLO: Alomía

El director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, detalló que se encuentran en coordinación con los estados de San Luis Potosí y Nuevo León para el rastreo de personas con las que pudo estar en contacto el Presidente.

Expresó que hasta el momento han sido ocho las personas identificadas y quienes cumplirían la definición de ser contacto, sin embargo precisó que esta cifra puede incrementar.

"Hasta ahorita identificados, pero recordemos que no son los únicos, porque prácticamente la investigación inició el día de ayer por la tarde-noche, además igual la investigación como lo dije está siendo realizada en San Luis Potosí, en Nuevo León, entonces esta es una cifra que seguro va a ir o se puede incrementar en los siguientes días en la manera que se van identificando a las personas, pero hasta el momento al menos se tienen identificadas unas ocho personas que tendrían la característica y cumplirían la definición de ser contacto como tal", dijo Alomía.

Cabe mencionar que la encargada de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció este lunes haber dado negativo a dos pruebas de detección de Covid, asimismo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó también que una primera prueba dio negativo, sin embargo, precisó que el próximo miércoles se realizará un segundo estudio.

Por su parte el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió que el gobierno federal conservará como privado el estado de salud del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue diagnosticado con Covid-19 el domingo pasado.

En conferencia de prensa, el funcionario dijo que sólo el presidente informará detalles sobre su estado de salud, de decidirlo así lo haría a través de su cuenta de Twitter.

"Como cualquier otro mandatario, el presidente es un ser humano y tiene derecho a la privacidad. Es un principio fundamental de la ética médica, no sólo ahorita sino a lo largo de todo el periodo de recuperación del presidente no vamos a revelar ningún dato clínico porque es materia de su privacidad", dijo.

Reiteró que el presidente se mantiene con un cuadro de síntomas leves, entre ellos fiebre. Dijo que solamente lo que se pueda hacer público sobre su estado de salud se dará a conocer pero no el resto de los detalles personales, puesto que sería una violación a la ética médica revelar su estado de salud.

"Si él nos permitiera o instruyera a nosotros comentar algo en específico, lo haríamos. Pero sería una violación a la ética médica revelar su estado de salud".

Sobre la razón por la cual él mismo se encuentra en confinamiento preventivo, dijo que se debe a que fue contacto del Presidente.

Recomendó a todas las personas que han estado en contacto con él a que se mantengan en observación, y eviten realizarse la prueba hasta que pasen cuatro a cinco días de dicho contacto en laboratorio.

"No tiene caso anticipar la prueba porque va a salir negativa. Es el periodo óptimo. Me encuentro asintomático, tranquilo, me encuentro bien, saboreando los alimentos. No tengo síntoma alguno", dijo.