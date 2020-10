Al reportear hay que ser equitativo y reflejar el mundo: Alma Guillermoprieto

A la cronista y escritora mexicana Alma Guillermoprieto se reconoce una feminista de toda la vida porque ha hecho lo que ha querido, pero este año se colocó el feminismo como etiqueta tras la publicación del ensayo "¿Será que soy feminista?" (Literatura Random House) donde propone una reflexión personal y literaria sobre el feminismo y ha llegado a la conclusión de que "los reporteros tenemos la obligación principal de ser equitativos y de reflejar el mundo".

"Si como reporteros, mujeres y hombres, no nos ocupamos de la totalidad del mundo cuando reporteamos, estamos siendo poco equitativos", dijo la narradora en una charla con la prensa en el marco de la 40 Feria Internacional del Libro de Oaxaca que iniciará el próximo 17 de octubre, y donde sostendrá una conversación con la cronista argentina Leila Guerriero.

Después de un año largo de darle vueltas preguntas como ¿cuál es la responsabilidad de las cronistas y reporteras frente al feminismo?, ¿si como mujeres reporteras tienen la obligación de darle prioridad al feminismo como tema?, ¿si tienen la obligación de ser feministas cuando entrevistan? o ¿si el feminismo sólo existe cuando se es militante?, Alma Guillermoprieto dijo que está convencida que no va a reportear exclusivamente a las mujeres porque asume una conciencia de ella como feminista, "simplemente redoblo mis esfuerzos para que en cualquier situación de reportería reflejar el momento donde estoy, desde todos sus ángulos, eso incluye a las mujeres, incluye a los hombres e incluye a los niños que son tema muy olvidado de la reportería. Esa sería mi respuesta hoy: ´incluir, ser redondamente inclusiva´", afirmó la cronista mexicana.

La periodista, escritora y profesora dice que las mujeres no son necesariamente las que más han muerto en las guerras civiles; que en realidad el número de víctimas en nuestras guerras del narcotráfico son predominantemente jóvenes entre 16 y 28 años y en un espectro más amplio, de 16 a 42 años.

"Pero lo que no hemos reflejado suficientemente en nuestra reportería es que el número de víctimas de mujeres y de niños es inmenso y que por cada muerto hombre hay un factor de multiplicación que es la familia en torno a ese muerto; se nos han olvidado las mujeres desplazadas, las mujeres que las despiden porque no quieren líos los jefes, las trabajadoras domésticas que son constantemente objeto de sospecha", dijo la cronista que aseguró que las mujeres son predominantemente las que encabezan las luchas por la justicia en las desapariciones y mujeres asesinadas.

Guillermoprieto dijo que las huellas de la violencia tardarán años en sanar; llamó a hacer periodismo en ciencia, "vuelvo a un tema viejo mío, hemos ignorado la ciencia en América Latina de una manera absolutamente irresponsable". Dijo además que "cuento las horas para las elecciones de Estados Unidos el 3 de noviembre... de la elección en Estados Unidos depende la suerte del mundo. El daño que le ha hecho Trump al medio ambiente en cuatro años es vasto".