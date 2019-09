Alarmas sísmicas para sordos en un Conalep de CDMX (VIDEO)

A dos años del sismo del 19 de septiembre, el Conalep Iztapalapa III fue uno de los tantos planteles educativos que se unió el megasimulacro organizado este jueves.

A las 10:00 horas, las alarmas sísmicas se activaron en plantel; sin embargo, aquí no sólo se escuchó la alerta sísmica auditiva, también los alumnos con problemas auditivos desalojaron las aulas gracias a las alarmas visuales que la embajada de Estados Unidos donó a las instalaciones de este centro educativo.

La mañana de este jueves, alumnos sordos y oyentes tomaban clase cuando la alarma sísmica se activó. De inmediato, las luces frente a los estudiantes se prendieron, señal que alertó a los jóvenes con discapacidad auditiva a salir del salón de clases.

La intérprete, junto con el profesor, dieron instrucciones para evacuar el lugar.

El Conalep Iztapalapa III ha incorporado intérpretes a su plantilla docente y es el único en la Ciudad de México que cuenta con alertas visuales en caso de sismo o incendio.

Esta institución es inclusiva porque mezcla en un salón de clases a alumnos sordos y oyentes.

Por su parte, el intérprete Ramsés Mendoza Campos explicó a EL UNIVERSAL que la comunidad sorda es auxiliada a través del intérprete o con señales visuales para que abandonen el salón en caso de algún desastre natural.

El intérprete de quinto semestre asegura que no existe alguna preferencia para que evacuen primero los alumnos sordos.

"No hay ninguna diferencia, tampoco se les brinda el acceso antes que a los otros. Todos salen con la misma anticipación y se resguarda la seguridad a todos", refirió.