Alatorre se equivocó al pedir ignorar recomendaciones de López-Gatell, dice AMLO

Ciudad de México (SinEmbargo).– El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta tarde, en un mensaje en vivo desde Palacio Nacional, que el presentador Javier Alatorre, de TV Azteca, se equivocó al convocar a los mexicanos a desobedecer al subsecretario de Salud Hugo López-Gatell, quien habla en representación de las autoridades federales.

"Se equivocó mi amigo Javier Alatorre anoche, que llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López Gatell. Fue una actitud no bien pensada. Javier es una persona buena. Cometió un error como cometemos errores todos. Hizo uso de su libertad", dijo el mandatario.

"No debe haber linchamiento político por alguien que no comparta nuestro punto de vista. Tiene el derecho a expresarse, que viva la libertad, prohibido prohibir. Nosotros llegamos aquí (a la Presidencia) porque queremos que se respeten las libertad, que no haya autoritarismo", señaló López Obrador.

"No está bien el llamar a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell. Él es una autoridad. A mí me representa. Debemos hacerle caso a los especialistas", agregó.

Antes, la Secretaría de Gobernación hizo esta tarde una defensa de Hugo López-Gatell, quien fue atacado duramente en el principal noticiero de TV Azteca.

La televisora convocó a los mexicanos a desobedecer a las autoridades federales en medio una emergencia nacional. La secrataria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien apenas unos días antes había ordenado sancionar a dos diarios por una foto falsa, llamó a la población a mantenerse unidos y seguir las indicaciones del López - Gatell.

"Mantengámonos unidos frente a la emergencia sanitaria que atraviesa México. Sin excepción sigamos las indicaciones del Subsecretario de Salud, experto en epidemiología, Hugo López-Gatell, que es la voz autorizada y oficial de todo el sector salud, en este tema", escribió la funcionaria en Twitter.

Salinas Pliego es un amigo de López Obrador. Es beneficiario de gran parte del pastel publicitario del Gobierno federal, así como lo tuvo con Enrique Peña Nieto, con Felipe Calderón Hinojosa o con Vicente Fox. Además, el dueño de la televisora es de los pocos empresarios poderosos de México que han recibido contratos directos del gobierno que se autodenomina "la cuarta transformación".

Anoche, Televisión Azteca descalificó a Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, durante el noticiero que conduce Javier Alatorre y pidió a los mexicanos dejar de hacerle caso al funcionario encargado de trasmitir la información relacionada a la pandemia.

"Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, encabezó la conferencia sobre el COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell", dijo Javier Alatorre.

El conductor del noticiero de Televisión Azteca, cuyo presidente es Ricardo Salinas Pliego, usó declaraciones de Jaime Bonilla Valdez, Gobernador de Baja California, para tratar de respaldar su tesis.

Las palabras de Javier Alatorre provocaron indignación en las redes sociales. Políticos, analistas y civiles se pronunciaron en contra del mensaje.

El activista político Flavio Sosa informó que integrantes de la comuna Oaxaca clausuraron simbólicamente oficinas de Televisión Azteca por atentar contra la salud de los mexicanos. Los activistas colocaron sellos de clausurado en las puertas de la televisora en Oaxaca.

En redes sociales se ha vuelto tendencia el trending topic #FueraTvAzteca. Además miles han firmado una petición en Change para que Gobernación le retire la concesión.