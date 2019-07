"Albañiles, prestanombres en caso Collado"

Un socio y una directiva de Administradora Cimatario, S.A. de C.V., —una de las cuatro empresas investigadas por la Fiscalía General de la República (FGR) como parte del caso Juan Collado— afirman que desconocían que ellos formaban parte del Consejo de Administración de dicha compañía.

Juana Guadalupe Ventura Gutiérrez aparece como Comisaria de Vigilancia de la empresa señalada por la FGR por "lavado" de dinero. Sin embargo, hasta la entrevista con EL UNIVERSAL, ella desconocía de esa posición: "No tengo nada que ver con esas empresas (...) soy enfermera", asegura.

"En una ocasión el dueño de la inmobiliaria (Sergio Bustamante, quien inició la denuncia contra Collado) habló con los albañiles de la obra y les ofreció unos pesos a cambio de que le firmaran unos documentos. Ellos, con necesidad, aceptaron. Cuántas personas más no habrán caído en sus engaños", dice Guadalupe Ventura.

José David Aguilar Vega, de 74 años, aparece como socio fundador de Cimatario; él sostiene que fue su hermana, esposa de Bustamante, quien le dio a firmar documentos, supuestamente para testificar sobre la compra-venta de una propiedad.

"Supe que algo no estaba bien, pues hace un año la Fiscalía del estado me requirió para declarar (...) Yo no soy dueño de nada", dice el hombre que ahora vive de una pensión de 2 mil 800 pesos y remesas que envían sus hijos desde Estados Unidos.

Ahorradores de Caja Libertad, preocupados



Clientes de Caja Libertad Servicios Financieros confían en que la vinculación que las autoridades tienen de directivos de la empresa por presuntos delitos de "lavado" de dinero y delincuencia organizada no repercuta en sus ahorros y préstamos que tienen en esta sociedad, puesto que les afectaría económicamente.

Al hacer un recorrido por sedes de Caja Libertad en la Ciudad de México, EL UNIVERSAL encontró que también existe preocupación por parte de empleados de que la empresa pueda desaparecer y con esto se afecte su fuente laboral.

Adriana tiene dos años como clienta de esta caja de ahorro debido a que tiene un negocio de comida y para poder ampliarlo aquí pudo acceder a un crédito. "En los bancos te piden más requisitos y aquí es más sencillo todo el papeleo. No fue mucho lo que me prestaron, pero los intereses son más bajos que en bancos o incluso en otras cajas", dijo.

Al detallar que su negocio de alimentos se encuentra en la colonia Guerrero, indicó que debido a que para ella "ha sido de gran ayuda" el préstamo que le hicieron, "pues le ha recomendado a otros familiares y amigos [la caja]".

"Espero que no pase nada porque [la caja] ha sido una ayuda muy grande tanto para mí como para mi familia en el aspecto económico, por ejemplo, los pagos que se hacen de un préstamo no son muy elevados, son fáciles de pagar", dijo.

Una pareja que fue a la sucursal ubicada en el Centro Histórico de la Ciudad de México a depositar a su cuenta de ahorro, declaró que espera que la situación de la Caja Libertad Servicios Financieros se esclarezca "para que nadie salga afectado, ni la empresa ni nosotros, porque dañaría a muchas personas".

"Nos hemos sentido a gusto con la Caja Libertad porque piden pocos requisitos, pues sólo solicitan documentos como el INE, comprobante de domicilio y de trabajo, no piden avales como en otros lugares o que tengas cuentas bancarias con un buen saldo".

Una persona que entró al local a mirar las joyas de oro que se venden a bajo precio y que provienen de clientes que no regresaron por ellas, señaló que la Caja Libertad "está enfocada a un sector de la gente que no tiene mucho dinero, pero que se puede comprar sus joyitas como las que aquí se venden".

Una empleada que no quiso dar su nombre de esta sucursal comentó: "Siento cierto temor de que pueda ser que por todo esto me quede sin trabajo", pero afirmó que hasta el momento ningún directivo ha comentado nada.

"En si es poca gente la que sabe realmente lo que está pasando. Esperemos que no nos afecte", indicó.