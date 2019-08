Alcalde de Actopan rechaza señalamientos tras homicidio de periodista

El presidente municipal de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez, condenó el crimen del periodista veracruzano Jorge Celestino Ruiz Vázquez y rechazó cualquier señalamiento sobre su participación en amenazas en su contra.

"Nunca en el gobierno que presido se ha coartado la libertad de expresión ni se ha agredido o atentado contra algún comunicador", afirmó el alcalde panista, señalado, sin pruebas, de ser responsable de ataques previos al reportero del diario "El Gráfico de Xalapa".

En conferencia de prensa, lamentó y condenó lo que calificó como el cobarde atentado donde perdió Ruiz Vázquez, quien fue asesinado la noche de ayer viernes.

"Frente a este trágico suceso, nos sumamos, respetuosamente, al sentir del señor gobernador Cuitláhuac García Jiménez, exigiendo que se esclarezcan los hechos y se lleve ante la justicia a los responsables de tan cobarde atentado".

El edil dijo que estar en la mejor disposición de coadyuvar con las autoridades correspondientes para que se esclarezcan estos hechos.

"La vida y la integridad de todos los ciudadanos es lo más valioso y preciado que cuidamos en nuestro municipio. Manifestamos nuestro pesar por este lamentable hecho y envío mis más sentidas condolencias a los familiares y amigos de este comunicador", aseveró.

Domínguez Sánchez aseguró que en su administración se respeta a plenitud la libertad de expresión. "Lo digo de manera contundente: no estoy involucrado en la carpeta de investigación citada ni en los hechos lamentables que ocurrieron este viernes", señaló.

Dejó en claro que nunca tuvo problema alguno con el periodista "ni he tenido conflictos con ningún comunicador".

Respecto a la información que ha circulado de la carpeta de investigación 114/2018/PC presentada en el mes de octubre del año 2018 por el periodista, donde denuncia daños a su vehículo, expuso que había señalado a empleados del municipio.

"En ese momento di instrucciones para que las personas señaladas se presentaran a aclarar los hechos ante la Fiscalía General del Estado y coadyuvaran con el esclarecimiento de los mismos".

Y aseguró que decidió dar la cara y está dispuesto a colaborar con las autoridades que lleven a cabo la investigación de este asesinato.

"Pido respetuosamente que el tema que hoy enluta al municipio que presido no se tome con tintes políticos o partidistas y se utilice para defender las posiciones de los colores que representan cada quien por encima del interés principal que es la justicia".